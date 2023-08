Ogrodníková nepostoupila na MS z kvalifikace oštěpařek

Budapešť - Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková na svém čtvrtém mistrovství světa nepostoupila do finále. V Budapešti měl její nejlepší hod v kvalifikaci délku jen 54,59 metru a v první osmnáctičlenné skupině se s ním zařadila na předposlední místo.

Ogrodníková ztroskotala v kvalifikaci podobně jako při premiéře na MS v roce 2017. Na dalších šampionátech obsadila jedenácté a osmé místo. Jejím největším úspěchem zůstává stříbro z mistrovství Evropy v roce 2018.

V Budapešti předvedla druhý nejhorší výkon v sezoně, jen na mítinku Kladno hází zapsala v červnu ještě o pět centimetrů méně. "Jsem samozřejmě moc zklamaná a fakt mě štve, že ve finále nebudu. Ale můžu si za to sama, protože jsem v té technice nenašla nic, co by mi pomohlo poslat ten oštěp do delší vzdálenosti. Měla jsem na to tři pokusy, ani jeden mi nevyšel, prostě jsem házela blbě," řekla českým novinářům.

Kvalifikační limit 61,50 bez problémů splnila Japonka Haruka Kitagučiová, která se připravuje v Domažlicích u českého trenéra Davida Sekeráka. Jistotu zatím nemají dvojnásobná mistryně světa Australanka Kelsey-Lee Barberová ani olympijská vítězka Liou Š'-jing z Číny. Budou muset čekat na výsledky druhé skupiny, v níž o finále usilují Irena Gillarová a Nikol Tabačková.