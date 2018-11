Praha - Medailistky z mistrovství Evropy Nikola Ogrodníková, Anežka Drahotová a Eva Vrabcová Nývltová na vyhlášení Atleta roku 2018 zpívaly a tančily upravený hit Sedmkrát skupiny Black Milk. V textu vyprávěly, jak se ke svým disciplínám dostaly.

Na společný nácvik měly necelé dva týdny, poslední týden se mu věnovaly denně. K tanci má z medailistek nejblíže oštěpařka Ogrodníková, ale i ona byla na zkouškách nervózní. Naostro se jí číslo líbilo. "Už jsem byla taková jistější, protože jak tady byli lidi, tak jsem se chtěla předvést," řekla novinářům. V tanci nemá zábrany. "Když jdu na diskotéku, tak tančím i sama na prázdném parketu a je mi to úplně jedno."

Drahotová si při zkouškách chvílemi říkala, jestli neudělala chybu, když s vystoupením souhlasila. A při generálce ji postihla kuriózní nehoda. "Poprvé jsme zkoušely v kostýmech a mně ten můj úplně sjel dolů, takže jsem tady vepředu stála jenom v podprsence, což bylo docela vtipný," vyprávěla.

Nakonec si to užila. "Myslím, že nikdo nečekal, že budeme profesionální tanečnice. Když jsem viděla ty lidi tady, jak si to z mého pohledu užívali, tak se mi to tančilo hrozně dobře," doplnila.

Nejvíce se vystoupení děsila běžkyně Vrabcová. "Celá naše rodina je hudbou a uměním nepolíbená, takže když jsem řekla doma, že se něco takového chystá, tak se mi vysmáli a ještě teď se smějou," popisovala před slavnostním večerem.

Nácvik byl pro ni peklo. "Holky se mnou měly svatou trpělivost, takže se jim dopředu omlouvám, že jejich výkon je asi o 1000 procent lepší než můj. Já jsem opravdu na to špatná," uznala. I ji ale nakonec nová zkušenost potěšila. "Ve finále jsem si to moc užila," řekla po vystoupení.