Ogrodníková doléčila šrámy a těší se na olympijskou premiéru

Praha - Oštěpařka Nikola Ogrodníková se před olympijskými hrami v Tokiu dala zdravotně dohromady a těší se na premiérový start pod pěti kruhy. Pátá žena letošních světových tabulek by měla v Japonsku patřit mezi medailové adeptky.

"Je to můj první start na hrách, tak se hrozně těším. I když za podmínek, které nás tam čekají, to bude takové kostrbaté. I přesto si myslím, že si to tam užiju," řekla Ogrodníková před dnešním odletem do Tokia a poukázala na přísná zdravotní opatření nebo skutečnost, že se na olympiádě bude závodit bez diváků.

Třicetiletá atletka je hlavně ráda, že je zdravotně fit. "Žebro se mi hodně zlepšilo, krk už cítím jen malinko. Myslím si, že už je to dobré. Házela jsem i bez (bederního) pásu, což je pro mě známka, že se vše zaléčilo dobře," pochvalovala si.

Těší se i na samotný závod. "Zároveň se ale i obávám. V podstatě nevím, co mě čeká. Co se mnou udělá vlhkost po tolika dnech, které tam strávíme. Myslím si, že i kvalifikační limit bude docela vysoký. Musím se soustředit hned na první hody, hodit co nejdále a poté v klidu projít do finále. Nebude to ale jednoduché," uvědomuje si Ogrodníková.

Stříbrná medailistka z mistrovství Evropy v roce 2018 hodila letos nejdále 65,13 metru na květnové Zlaté tretře v Ostravě. Na začátku července se jí vcelku dařilo i v Székesfehérváru, naopak nezvládla olympijskou generálku v Monaku. Na Diamantové lize skončila s výkonem 56,87 metru na šestém místě.

"Závod v Maďarsku byl pro mě klíčový, házela jsem daleko, i když dva pokusy byly s přešlapem. Doufala jsem, že v Monaku to zopakuji, ale nevím, co se stalo... Už jsem to ale hodila za hlavu, byl to nějaký zkrat a jsem ráda, že jsem si to vyžrala před olympiádou," řekl.

Čekání na závod, která ji čeká 3. srpna, si vedle tréninku hodlá krátit četbou knih. "Vzala jsem i hru na pokoj, protože jsme se domluvily s holkama, že vezmeme nějaké deskové hry. Vedle toho se budu snažit odpočívat, poslouchat hudbu a trošku se vyhýbat lidem," pousmála se Ogrodníková.

I rodačka z Ostravy totiž zaznamenala problémy s koronavirem, které má v dějišti her česká výprava. "Přiznám se, že moc zprávy nečtu a ani nesleduji televizi. Snažím se těmito zprávami moc nestresovat. Vím, že tam nějaké případy jsou a asi se budu snažit těmto lidem spíše vyhýbat, abych byla v bezpečí," řekla Ogrodníková. Situaci bere pragmaticky. "Pokud mám dostat covid, tak ho dostanu. Necháme to osudu," uvedla třicetiletá oštěpařka.

Rozhodně ale veřejně neodsuzuje nenaočkovaného lékaře Vlastimila Voráčka, který byl prvním pozitivně testovaným na covid-19 v české výpravě. "Myslím si, že každý je svobodný a může se s očkováním rozhodovat sám za sebe. Já neodsuzuji ani jednu variantu a přiznám se, že očkovaná nejsem a covid jsem už prodělala," řekla Ogrodníková. Při letu plánuje mít respirátor na obličeji neustále, pokud to půjde.