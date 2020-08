Ogrodníková chce na Zlaté tretře napravit loňský nezdar

Ostrava - Oštěpařka Nikola Ogrodníková chce na atletické Zlaté tretře napravit loňský propadák, kdy skončila výkonem 53,97 metru poslední. Vicemistryně Evropy z roku 2018 vyhlíží hod za hranici 65 metrů. K tomu ale potřebuje srovnat techniku, s níž se potýkala i na vítězném republikovém šampionátu.

V Plzni sice sesadila z domácího trůnu světovou rekordmanku Barboru Špotákovou, ale ze svého vystoupení byla víc naštvaná než šťastná. Hodila 61,41 metru a zachraňovala se třetím pokusem, protože předchozí dva letěly doleva mimo výseč.

To je její neduh, který si přenesla z loňska. "Bylo to kvůli tomu, že mě bolela kyčel. Takže jsem se bála tam zarazit nohy a uhýbala jsme tomu pohybu. Což se mi nahrálo do letoška, takže se to snažíme nějak odbourat. Jde to postupnými malými krůčky, ale vidím tam ten progres," řekla novinářům čerstvě třicetiletá atletka, která se od loňského podzimu připravuje ve skupině Jana Železného.

Nejbližší možnost ověřit si pokroky bude mít v sobotu v Offenburgu. Tedy na místě, kde si loni na jaře hodila dosud platný osobní rekord 67,40. "Změnili jsme dvě věci v technice a právě si je budu zkoušet v Offenburgu, tak uvidíme, co to udělá. Jsem sama zvědavá," řekla.

A pak už přijde 8. září ostravský závod. "Chtěla bych prolomit ten loňský rok, kdy se mi nedařilo, a ukázat se v tom nejlepším světle. Mám pořád v plánu tu sezonu zakončit hezkým, kvalitním výkonem. Takže hodit opravdu za těch 65 metrů," přála si Ogrodníková, která by se na Zlaté tretře měla utkat se Špotákovou i úřadující olympijskou šampionkou Sarou Kolakovou z Chorvatska.

Závod na domácí půdě bere i jako mentální otužování. "Já sem vlastně jezdím proto, že tady je na mě hrozně velký tlak. Ten atlet se chce hrozně předvést doma a to je problém. Proto sem jezdím, i když se mi tu nedaří, protože já s tím potřebuju bojovat a potřebuju se to naučit. Ráda jezdím na závody, kde mám stres, abych se to naučila na ty velké závody," svěřila se.

V životní sezoně 2018 v předprogramu Zlaté tretry vyhrála oštěpařskou soutěž výkonem 64,17, ale v září se jí na Městském stadionu v Ostravě nevydařil Kontinentální pohár. To nepřehodila ani 60 metrů a v osmičlenném startovním poli skončila sedmá.