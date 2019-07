Ogrodníková byla v Londýně 5., Špotáková 6., Warholm zlepšil rekord

Londýn - I druhý duel českých oštěpařek v aktuálním ročníku Diamantové ligy vyhrála Nikola Ogrodníková. Vicemistryně Evropy skončila v Londýně pátá za 63,05 metru. Dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková obsadila šestou příčku za 61,82 metru. Oběma to stačilo k postupu do finále seriálu. Hvězdou sobotního programu v Londýně byl Nor Karsten Warholm, který vylepšil vlastní evropský rekord na 400 metrů překážek na 47,12.

Ogrodníková kvůli problémům se zády a kyčlí vynechala mítink v Lausanne, kde skončila Špotáková třetí. O dva týdny později se dnes představila v nejlepší formě od květnového závodu v Offenburgu, kde si vylepšila osobní rekord na 67,40, ale také si pochroumala záda. Po třech závodech, kdy marně útočila na šedesátimetrovou hranici, tentokrát tuto metu přehodila hned třikrát. Nejdelší byl její čtvrtý pokus.

Špotáková na stadionu, kde získala olympijské i světové zlato, po jediném pokusu v Lausanne absolvovala kompletní sérii. Nejdelší byl její druhý hod, který ji dostal na šestou příčku. Obě Češky získaly v kvalifikačních mítincích po jedenácti bodech a dostaly se mezi osmičku finalistek, které si to rozdají 29. srpna v Curychu o diamantovou trofej.

Do finále na poslední chvíli proklouzla Běloruska Taťjana Chaladovičová, které se letos v Diamantové lize příliš nedařilo. Dnes ale vyhrála výkonem 66,10 metru. I další medailistky Kelsey-Lee Barberová z Austrálie (65,85) a Němka Christin Hussongová (65,73) hodily za 65 metrů. Před české duo se dostala ještě chorvatská olympijská vítězka z Ria Sara Kolaková (63,80).

Warholm předvedl další skvělý běh na dráze, na níž před dvěma lety překvapil triumfem na mistrovství světa. Vlastní měsíc starý evropský rekord z Osla po sóloběhu vylepšil o 21 setin a dostal se do čela letošních světových tabulek. Časem 47,12 se zároveň posunul na sedmé místo historických tabulek. Od světového rekordu Američana Kevina Younga dělí třiadvacetiletého Nora 34 setin.

Letos nejrychlejší stovku překážek zaběhla Jamajčanka Danielle Williamsová, která se časem 12,32 zařadila na sedmé místo historických tabulek. Mužský sprint ve svém sezonním maximu 9,93 vyhrál Jihoafričan Akani Simbine.

Mítink Diamantové ligy v Londýně bude pokračovat v neděli, kdy se v závodě na 400 metrů překážek představí i dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová.

Muži:

100 m (vítr +0,5 m/s): 1. Simbine (JAR) 9,93, 2. Hughes (Brit.) 9,95, 3. Blake (Jam.) 9,97.

800 m: 1. Rotich 1:43,14, 2. Kinyamal (oba Keňa) 1:43,48, 3. Lewandowski (Pol.) 1:43,74.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,53, 2. Taylor (USA) 17,19, 3. Zango (Bur.) 16,88.

Ženy:

400 m: 1. Jacksonová 50,69, 2. McPhersonová (obě Jam.) 50,74, 3. Nielsenová (Brit.) 50,83.

1500 m: 1. Muirová (Brit.) 3:58,25, 2. Chebetová (Keňa) 3:59,93, 3. Debuesová-Staffordová (Kan.) 4:00,26.

100 m př. (+0,8 m/s): 1. Williamsová (Jam.) 12,32, 2. Aliová 12,57, 3. Clayeová (obě USA) 12,64.

Tyč: 1. Sidorovová (Rus.) 475, 2. Stefanidiová (Řec.) 475, 3. Bradshawová (Brit.) 465.

Oštěp: 1. Chaladovičová (Běl.) 66,10, 2. Barberová (Austr.) 65,85, 3. Hussongová (Něm.) 65,73, ...5. Ogrodníková 63,05, 6. Špotáková (obě ČR) 61,82.

Další disciplíny:

Muži:

5000 m: 1. Gebrhiwet (Et.) 13:01,86, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 13:02,03, 3. Kimeli (Keňa) 13:05,48.

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,12 - evropský rekord, 2. Copello (Tur.) 48,93, 3. Lattin (USA) 49,18.

Dálka: 1. Manyonga (JAR) 837, 2. Gayle (Jam.) 832, 3. Samaai (JAR) 811.

Ženy:

200 m (+1,1 m/s): 1. Thompsonová (Jam.) 22,13, 2. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,36, 3. Dobbinová (Brit.) 22,50.