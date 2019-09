Ogrodníková byla ráda, že za sebou nechala Barberovou i Kolakovou

Dauhá - Oštěpařka Nikola Ogrodníková byla ráda, že za sebou v kvalifikaci na mistrovství světa nechala druhou ženu letošních tabulek Kelsey-Lee Barberovou z Austrálie i chorvatskou olympijskou vítězku z Ria Saru Kolakovou. Výkonem 61,17 metru se před nimi udržela o pár centimetrů a zajistila si dobrou pozici pro postup do finále.

Pořadí může hrát v konečném účtování důležitou roli. "Je dobře, že to tak dopadlo, že jsem skončila ve skupině čtvrtá, což je super. A mám za sebou favoritky, to je pro mě plus," pochvalovala si.

Ke kvalifikačnímu limitu 63,50 měla daleko, ale ten v první skupině nepřehodila žádná oštěpařka. Jen Číňanka Liou Š'-jing se mu přiblížila na dva centimetry. "Kvalifikace taková bývá. Není jasné, že když člověk hází 67 metrů, že to předvede v kvalifikaci. To je úplně jiná soutěž než klasická Diamantová liga. Tři pokusy a docela vysoký limit, co jsme měly, je docela omezující pro psychiku," hledala důvody podprůměrných výkonů vicemistryně Evropy.

Sama zahájila kvalifikaci hodem vlevo mimo výseč. Takové pokusy předváděla letos na Zlaté tretře, ale vzpomínky na nepovedený ostravský závod jí hlavou neprobíhaly. "To ne. Kvalifikace jsou hrozně náročné. Vždycky je první pokus opatrnější, i když jsem si přála to tam hned prvním pokusem švihnout, ale je to těžké ta kvalifikace," poznamenala.

Při druhém hodu poslala náčiní vysoko k nebi a hodila jen 50,95 metru, přesto se díky němu uklidnila. "Nebyl tak špatný, protože kdybych ho trefila trochu níž, tak doletí daleko. To mě uklidnilo, že jsem hodila ránu, ale byla škoda, že to bylo vysoko. Věděla jsem, že když to udělám stejně, ale dám to níž, tak to bude dobré," vykládala.

Až třetím hodem si udržela naději na první postup do finále MS. "To už jsem si říkala před pokusem, že to dopadne, jak má. Doufala jsem, že to tam švihnu a zachráním se," řekla.

Jestli se opravdu zachránila, se ukáže po druhé skupině, ve které hážou i další Češky Barbora Špotáková a Irena Šedivá.