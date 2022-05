Ogrodníková byla na Zlaté tretře opět druhá, Vadlejch čtvrtý

Ostrava - Oštěpařka Nikola Ogrodníková skončila na Zlaté tretře v Ostravě stejně jako loni druhá výkonem 62,78 metru. Zvítězila Řekyně Elína Tzéngkoová v osobním rekordu 65,40. V soutěži chyběla světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, která se na poslední chvíli omluvila kvůli zranění lýtka. Jakub Vadlech zopakoval v hodu oštěpem loňské čtvrté místo, když hodil 82,38. Na nedávné devadesátimetrové hody z Diamantové ligy v Dauhá nenavázal ani úřadující mistr světa Anderson Peters z Grenady, který vyhrál výkonem 87,88.

Vadlejchovi dnešní soutěž nesedla. "Zkrátka to nebylo ono. Po rozcvičování jsem se necítil špatně, ale od prvního hodu jsem se lehounce pral s rozběhem a technikou a nedokázal jsem to skloubit," uvedl stříbrný olympijský medailista.

Ogrodníková marně čeká na skleněnou trofej. "Já jsem chtěla vyhrát, trošku mě mrzí, že jsem byla zase druhá," posteskla si. Předvedla téměř navlas stejný výkon, jakým v polovině května vstoupila do sezony. V německém Offenburgu byla úřadující vicemistryně Evropy třetí hodem dlouhým 62,80. V Ostravě na úvod hodila 61,58, svůj nejdelší pokus zaznamenala v poslední sérii. Byla s ním spokojená, i když letěl hodně vysoko. "Vím, že když se to trefí trochu níž, tak to bude dobré," poznamenala.

Druhou příčku vybojoval i dálkař Radek Juška svým nejlepším letošním výkonem 811 cm. Předčil ho jen Kubánec Maykel Massó (814 cm). "Druhé místo trošku štve. Ještě když to byl takový kousíček. Trošku mě štve právě ta Tretra. Už podruhé mi to uniklo o kousek," posteskl si. Dnešním výkonem si ale zajistil účast na mistrovství Evropy v Mnichově. "Já tedy směřuju na ten lepší limit, na svět, ale limit na Evropu se určitě počítá," dodal.

Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila třetí místo v novém osobním rekordu 460 cm. Juniorská mistryně světa vylepšila své maximum po téměř dvou letech o pět centimetrů. Výška 460 centimetrů jí dlouho odolávala. "Pokouším se o ni už od roku 2018. Až teď to konečně padlo," pochvalovala si po výkonu, který znamená také splnění ostrého limitu na ME. Samotnou ji překvapilo, že 460 cm skočila hned napoprvé. "Až nad tou laťkou jsem viděla, jak jsem vysoko. Když jsem viděla video, kde jsem měla rezervu, tak jsem si oddechla, že to může jít ještě výš," dodala. Vítězná Slovinka Tina Šutejová skočila 465 cm.

Nizozemka Femke Bolová připravila na netradiční trati 300 metrů překážek Zuzanu Hejnovou o nejlepší čas historie výkonem 36,86. Dosavadní maximum dvojnásobné mistryně světa, která se v Ostravě loučila a chystá se na mateřskou roli, z roku 2013 překonala o více než sekundu.

Americká hvězda Allyson Felixová ve své poslední sezoně doběhla v závodu na 200 metrů druhá za Aminatou Seyniovou z Nigeru, která zlepšila národní rekord na 22,21. Šestatřicetiletá běžkyně, jež má v rekordní sbírce 11 olympijských medailí a 18 cenných kovů z mistrovství světa, byla o 57 setin pomalejší.

Na mužské stovce pokořil vítězný Brit Reece Prescod v protivětru hranici deseti sekund a vylepšil si osobní maximum na 9,93. Druhý doběhl někdejší mistr světa Jamajčan Yohan Blake v čase 10,05.

Ženskou čtvrtku ovládla Polka Natalia Kaczmareková za 50,16 a je nejrychlejší Evropankou na této trati v sezoně. Ladě Vondrové na sedmém místě se o tři setiny nepovedlo pokořit 52 sekund. Zaběhla si však nejlepší čas v sezoně stejně jako na 1500 metrů česká rekordmanka Kristiina Mäki (4:04,17), které to v rychlém závodu stačilo na 11. místo. Mäki běžela rychleji jen loni v olympijském semifinále v Tokiu, kde vytvořila český rekord 4:01,23.

Ve vrhu koulí zvítězil dvojnásobný mistr světa a stříbrný olympijský medailista Joe Kovacs z USA výkonem 22,25 metru, který zaostal jen o 18 centimetrů za rekordem mítinku krajana Ryana Crousera z roku 2020. Druhý skončil další světový šampion Tom Walsh z Nového Zélandu, který vrhl nejdál 21,68.

V závodu na 3000 metrů překážek Lamecha Girma jako první letos prolomil hranici osmi minut a zvítězil v novém etiopském rekordu 7:58,68, kterým se zařadil na 12. místo historických tabulek. Běh na 800 metrů vyhrál sedmnáctiletý keňský talent Emmanuel Wanyonyi v čase 1:44,15.

Zlatá tretra, atletický mítink Continental Tour-Gold v Ostravě: Muži: 100 m (vítr -1,2 m/s): 1. Prescod (Brit.) 9,93, 2. Blake (Jam.) 10,05, 3. Hughes (Brit.) 10,05, ...7. Veleba 10,44, 8. Stromšík (oba ČR) 10,47. 200 m (-0,2 m/s): 1. J. Blake (Kan.) 20,14, 2. Hall (USA) 20,14, 3. Hughes 20,29, ...6. Jirka 20,63, 7. Polák 21,07, 8. Němejc (všichni ČR) 21,15. 400 m: 1. Ogando (Dom. rep.) 45,37, 2. Bonevacia (Niz.) 45,55, 3. Lobo Vedel (Dán.) 45,90, 4. Šorm 46,15, ...8. Krsek (oba ČR) 47,40. 800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:44,15, 2. Moula (Alž.) 1:44,19, 3. Burgin (Brit.) 1:44,54, ...11. F. Sasínek (ČR) 1:46,29, běh B: 1. Kipruto (Keňa) 1:44,58, ...3. Vystrk 1:46,40, 4. Davidík 1:46,60, 6. Kotyza (všichni ČR) 1:47,31. 3000 m př.: 1. Girma 7:58,68, 2. Amare (oba Et.) 8:07,70, 3. Abdelwahed (It.) 8:14,53, ...12. Vích 8:32,91, 15. Foller (oba ČR) 8:47,08. Výška: 1. Tamberi (It.) 230, 2. Ferreira (Braz.) 227, 3. Ghazal (Sýr.) 224, ...8. Štefela 215, 10. Bahník (oba ČR) 215. Dálka: 1. Massó (Kuba) 814, 2. Juška (ČR) 811, 3. Bey (Fr.) 800. Koule: 1. Kovacs (USA) 22,25, 2. Walsh (N. Zél.) 21,68, 3. Mihaljevič (Chorv.) 30,89. Oštěp: 1. Peters (Gren.) 87,88, 2. Walcott (Trin.) 84,47, 3. Weber (Něm.) 83,92, 4. Vadlejch 82,38, 5. Veselý 78,66, 6. Konečný (všichni ČR) 75,21. 4x100 m: 1. Británie (Azu, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 38,43, 2. ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Polák) 38,98. Ženy: 200 m (-0,2 m/s): 1. Seyniová (Niger) 22,21, 2. Felixová (USA) 22,78, 3. Fontanaová (It.) 22,97, ...5. Bendová 23,50, 6. Pírková 23,57, 7. Kožuškaničová (všechny ČR) 23,66. 400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,16, 2. McLeodová (Jam.) 50,38, 3. Kielbasińská (Pol.) 30,38, ...7. Vondrová 52,03, 8. Petržilková (obě ČR) 52,77. 1500 m: 1. Weltejiová 3:59,19, 2. Dagnachewová 3:59,87, 3. Destaová (všechny Et.) 4:00,84, ...11. Mäki 4:04,17, 17. Mezuliáníková (obě ČR) 4:10,32. 100 m př. (-1,0 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,56, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,65, 3. Aliová (USA) 12,69, ...8. Jiranová (ČR) 13,21. 300 m př.: 1. Bolová (Niz.) 36,86 - nejlepší čas historie, 2. Tkačuková 38,24, 3. Ryžykovová (obě Ukr.) 38,36. Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 465, 2. Retziusová (Nor.) 465, 3. Švábíková (ČR) 460. Oštěp: 1. Tzéngkoová (Řec.) 65,40, 2. Ogrodníková (ČR) 62,78, 3. Vilagošová (Srb.) 59,80, ...5. Tabačková (ČR) 57,86. 4x100 m: 1. ČR (K. Seidlová, Kaiserová, Šplechtnová, Mičunková) 44,47.