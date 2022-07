Ogrodníková byla na MS osmá, překážkářka McLaughlinová zaběhla rekord

Eugene (USA) - Sydney McLaughlinová jako první žena zaběhla 400 metrů překážek pod 51 sekund. Svůj světový rekord z národního šampionátu vylepšila na mistrovství světa o nevídaných 73 setin na 50,68. Po loňském olympijském vítězství v Tokiu získala dvaadvacetiletá Američanka další velký titul a postarala se o dosavadní vrchol šampionátu. Eugene v pátek vidělo také nejlepší český výsledek na tomto MS, kterým bylo osmé místo oštěpařky Nikoly Ogrodníkové za 60,18 metru.

Očekávalo se, že McLaughlinová bude na stadionu Hayward Field znovu atakovat své historické maximum, ale výsledný čas evidentně zaskočil i ji samotnou. "Je to neskutečné," uvedla v rozhovoru na ploše. Po 150 metrech finále se dostala do vedení a v cílové rovince už bojovala jen s časomírou. "Upřímně, chtěla jsem jenom běžet a jít si pro to. Ta poslední stovka opravdu bolela," poznamenala po výkonu, který by ji o půlhodinu dříve zařadil na sedmou příčku ve světovém finále hladké čtvrtky.

Počtvrté za sebou na velkém závodě posunula historické maximum. Na loňské olympijské kvalifikaci ho poprvé stáhla pod 52 sekund na 51,90, na hrách v Tokiu na 51,46, na americkém mistrovství z něj ubrala pět setin a dnes téměř tři čtvrtě sekundy.

Daleko si pro stříbro doběhla Nizozemka Femke Bolová (52,27), která narušila nadvládu Američanek. Ty obsadily čtyři z prvních pěti míst. Bronz získala obhájkyně titulu Dalilah Muhammadová (53,13). Minulé MS v Dauhá vyhrála ve světovém rekordu 52,16, o necelé tři roky později je absolutní maximum bezmála o sekundu a půl lepší.

Poprvé mělo ve finále některé disciplíny zastoupení i Česko. Vicemistryně Evropy z roku 2018 Ogrodníková ho zahájila krátkým pokusem těsně za 54 metrů a až třetím hodem dlouhým 59,98 metru zachraňovala postup mezi nejlepších osm. "Já jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem se do toho užšího finále dostala. Je to moje premiéra," řekla České televizi oštěpařka, která před třemi lety v Dauhá skončila jedenáctá.

Svěřenkyně Jana Železného, jež před závodem bojovala s nachlazením, až v závěrečné sérii poprvé poslala oštěp za 60 metrů. "Možná kdybych začala posledním pokusem, tak by to bylo lepší. Snažila jsem se, co to šlo. Adrenalin přišel, až když jsem se dostala do toho užšího finále. Jsem trochu zklamaná, protože medaile nebyly tak vysoko," svěřila se.

Na bronz stačilo 63,27 metru, které v závěrečné sérii hodila japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová. Rovněž šestým pokusem dlouhým 64,05 metru se na druhou příčku posunula domácí Kara Wingerová. Ta v šestatřiceti letech získala první medaili z globální akce. Titul obhájila Australanka Kelsey-Lee Barberová v nejlepším výkonu sezony 66,91 metru.

Na čtvrtce svůj první světový titul získala dvojnásobná olympijská vítězka Shaunae Millerová-Uibová. V Eugene vyhrála v nejlepším světovém výkonu sezony 49,11 sekundy. Osmadvacetiletá Bahamanka světové zlato přidala ke stříbrným medailím z let 2015 a 2019 a bronzu z dvoustovky na MS 2017.

Králem čtvrtkařů se stal americký lídr světových tabulek Michael Norman. Zvítězil za 44,29 sekundy a má první velké individuální zlato. Spravil si chuť po neúspěchu na loňských OH, kde jako jeden z favoritů skončil až pátý.

Chodkyně Garcíaová získala na MS double, vyhrála i premiéru závodu na 35 km

Při premiéře závodu na 35 kilometrů na mistrovství světa získaly medaile stejné chodkyně jako na dvacítce. Opět zvítězila Peruánka Kimberley Garcíaová Léonová před Polkou Katarzynou Zdzieblovou a Čchie-Jang Š'-ťie z Číny. Česká reprezentantka Tereza Ďurdiaková, která před startem bojovala s nachlazením, závod nedokončila.

Pětatřicetikilometrová trať nahradila v programu vrcholných akcí maratonskou padesátku, kterou ženy absolvovaly na MS v letech 2017 a 2019. Prosadily se na ní úspěšné chodkyně z dvacítky. Garcíaová a Zdzieblová se hned v úvodu oddělily od zbytku pole a polovinu závodu absolvovaly společně. Pak Peruánka nastoupila a polská reprezentantka s ní ztratila kontakt. Odstup kolísal, ale Garcíaová už nikdy o vedení nepřišla a získala v Eugene druhé zlato. Osobní maximum si vylepšila zhruba o čtyři minuty a rekord šampionátu stanovila na 2:39:16.

Zdzieblová na ni v cíli ztratila 47 sekund. Stříbrnou příčku uhájila o 34 sekund před nejlepší z čínských chodkyň.

Olympionička Ďurdiaková se při debutu na mistrovství světa dlouho pohybovala převážně osamoceně na 22. až 23. příčce. Kolem 28. kilometru jednatřicetiletá česká reprezentantka začala výrazně zpomalovat a propadala se pořadím. Už bylo jasné, že se nepřiblíží osobnímu rekordu 2:51:50, ani sezonnímu maximu 3:01:51. Naposledy ji časomíra evidovala na mezičase na 32. kilometru. Pak byla podle informací České televize stažena z trati a skončila v péči lékařů. Nenavázala tak na 21. místo mladší kolegyně Elišky Martínkové z dvacítky.

Závod na 35 kilometrů poprvé na mistrovství světa absolvují i muži včetně českého chodce Víta Hlaváče. Uskuteční se v neděli.

Desetibojař Kopecký přišel kvůli zranění o start na MS

Desetibojař Ondřej Kopecký přišel kvůli zranění o premiérový start na mistrovství světa. V posledním tréninku před víkendovým závodem si český atlet poškodil stehenní sval. Po oštěpaři Vítězslavu Veselém, kterého o účast připravila nemoc, je svěřenec bývalého světového rekordmana Romana Šebrleho druhým sportovcem ve výpravě, který v Eugene nenastoupí ze zdravotních důvodů.

"Ondřej si na posledním tréninku poranil zadní skupinu stehenních svalů. Rozsah poraněných tkání bohužel vylučuje jeho start na mistrovství světa," vysvětlila na webu Českého atletického svazu šéflékařka reprezentace Karolína Velebová.

Čtyřiadvacetiletý Kopecký odcestoval do Spojených států amerických jako jedenáctý muž letošních světových desetibojařských tabulek. Výkonem 8310 bodů si vytvořil osobní rekord na červnovém domácím šampionátu v Praze, na němž obhájil titul z Třebíče. Teprve v květnu v Bydhošti přitom atlet pražské Dukly pokořil poprvé osmitisícovou hranici.

Desetiboj je v Oregonu na programu v závěrečných dvou soutěžních dnech sobotu a v neděli. Na jeho startu bude jako jediný český reprezentant další debutant na MS Jiří Sýkora.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

400 m: 1. Norman (USA) 44,29, 2. James (Gren.) 44,48, 3. Hudson-Smith (Brit.) 44,66, 4. Allison (USA) 44,77, 5. Van Niekerk (JAR) 44,97, 6. Ndori (Bot.) 45,29, 7. Taylor (Jam.) 45,30, 8. Jones (Bar.) 46,13.

Ženy:

400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 49,11, 2. Paulinová (Dom. rep.) 49,60, 3. Williamsová (Bar.) 49,75, 4. Klaverová (Niz.) 50,33, 5. McPhersonová (Jam.) 50,36, 6. Cofilová (Dom. rep.) 50,57, 7. McLeodová (Jam.) 50,78, 8. Kielbasińská (Pol.) 50,81.

400 m př.: 1. McLaughlinová (USA) 50,68 - světový rekord, 2. Bolová (Niz.) 52,27, 3. Muhammadová 53,13, 4. Littleová 53,76, 5. Wilsonová (všechny USA) 54,02, 6. Claytonová (Jam.) 54,36, 7. Woodruffová (Pan.) 54,75, 8. Ryžykovová (Ukr.) 54,93.

Oštěp: 1. Barberová (Austr.) 66,91, 2. Wingerová (USA) 64,05, 3. Kitagučiová (Jap.) 63,27, 4. Liou Š'-jing (Čína) 63,25, 5. Littleová (Austr.) 63,22, 6. Müzeová (Lot.) 61,26, 7. Raniová (Indie) 61,12, 8. Ogrodníková (ČR) 60,18.

35 km chůze: 1. Garcíaová (Peru) 2:39:16, 2. Zdzieblová (Pol.) 2:40:03, 3. Čchie-Jang Š'-ťie (Čína) 2:40:37, 4. Ntrismpiotiová (Řec.) 2:41:58, 5. Gonzálezová 2:42:27, 6. Garcíaová-Carová (obě Šp.) 2:42:45, 7. Li Mao-cchuo (Čína) 2:44,28, 8. Lyraová (Braz.) 2:45:02, ...Ďurdiaková (ČR) - nedokončila.