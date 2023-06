Ogier uhájil v Keni triumf před Rovanperäm, Prokop byl jedenáctý

Nairobi - Sébastien Ogier vyhrál Keňskou rallye a při pátém startu v sezoně si připsal třetí prvenství. Jeho náskok před obhájcem vítězství a týmovým kolegou z Toyoty Kallem Rovanperäm činil po 19 rychlostních zkouškách pouhých 6,7 sekundy. Tým japonské automobilky obsadil v Africe stejně jako vloni první čtyři místa, triumf zkompletovali Elfyn Evans a Takamoto Kacuta. Martin Prokop při třetím startu v Keni poprvé dojel do cíle a obsadil jedenácté místo, v kategorii WRC2 byl třetí.

Osminásobný mistr světa Ogier startuje jen ve vybraných závodech a v Keni zopakoval triumf z roku 2021. Jeho nástupce na světovém trůnu Rovanperä stejně jako v sobotu Francouzův náskok stahoval, oproti předchozímu dnu zlikvidoval více než polovinu manka, ale na změnu pořadí to finskému pilotovi nestačilo.

"Neuvěřitelné. Koukněte na to, i v power stage jsem dostal kamenem do čelního skla. Měli jsme takových potíží, tolik smůly, ale dotáhli jsme to do cíle," radoval se devětatřicetiletý Ogier po 59. vítězství v kariéře.

Rovanperä si nicméně upevnil vedení v šampionátu před Thierrym Neuvillem z Belgie, který sice za volantem hyundaie vyhrál závěrečnou power stage, ale byl to jeho jediný dílčí úspěch za celý víkend. V rallye obsadil až osmé místo, poté co nedokončil páteční první etapu kvůli poškozenému zavěšení kol.

Šampionát bude pokračovat za měsíc od 20. do 23. července v Estonsku.

Safari rallye Keňa, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:30:42,5, 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -6,7, 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -2:58,5, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -3:23,8, 5. Sordo, Carrera (Šp./Hyundai i20) -5:05,4, 6. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma) -9:14,4, ...11. Prokop, Jůrka (ČR/Ford Fiesta) -38:01,1. Průběžné pořadí MS (po 7 z 13 závodů): 1. Rovanperä 139, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 102, 3. Evans 98, 4. Ogier 97, 5. Tänak 97, 6. Lappi (Fin./Hyundai i20) 68, ...21. Cais (ČR/Škoda Fabia RS) 1. Pořadí týmů: 1. Toyota 283, 2. Hyundai 241, 3. M-Sport/Ford 174.