Bastia (Francie) - Francouzský pilot Sébastien Ogier se bude na nadcházející Francouzské rallye na Korsice snažit vrátit do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Jako lídr seriálu se na start čtvrtého závodu šampionátu postaví Ott Tänak z Estonska, favoritem asfaltové rallye je však Ogier.

Pětatřicetiletý Francouz v domácím prostředí již dvakrát vyhrál, nejrychlejší byl i loni. O třetí triumf ale bude usilovat opět s jiným vozem. V roce 2016 byl nejrychlejší se speciálem Volkswagen Polo R WRC, loni usedal do Fordu Fiesta WRC a letos hájí barvy továrního týmu Citroën.

"Letos se bude závodit na pozměněné trati, což jsem ale zažil i v minulosti, kdy jsme se museli vyrovnat s novými etapami. A to mi vyhovuje," řekl Ogier. "Dodá to trochu stresu a adrenalinu do rallye. A díky tomu mohou být odstupy mezi jezdci o trochu větší než obvykle," uvedl šestinásobný světový šampion.

Korsická rallye je označována také jako rallye 10.000 začátek. V kombinaci s novými úseky bude hodně záležet na rozpisu a přípravě posádek před startem. "Když jsou erzety nové pro všechny, vždy záleží na tom, kdo jak odvede dobrou práci před rallye a pak má dostatečnou důvěru ve své tempo," podotkl Ogier.

Tänak ještě na Korsice nevyhrál, loni tam však byl druhý a za Ogierem zaostal o 36 sekund. I proto Estonec věří, že bude konkurenceschopný i letos. "V minulosti byla Korsika rallye, s kterou jsem asi nejvíce bojoval. Loni jsem zde ale při prvním startu s toyotou měl dobré tempo," uvedl Tänak, jenž má v průběžném pořadí MS před Ogierem náskok čtyř bodů.

Černým koněm rallye by mohl být zkušený Francouz Sébastien Loeb, který si v letech 2005 až 2008 připsal čtyři výhry v řadě. Letos jej čeká třetí start s Hyundaiem i20 Coupe WRC.

"Je to skvělé místo pro rallye, a protože se jede ve Francii, má pro mě zvláštní atmosféru. Je to extrémně technická soutěž s různými povrchy silnic, někdy i s hrbolatými místy. A s neustále se zvyšujícími rychlostmi," uvedl Loeb, který na Korsice od posledního triumfu startoval jen jednou. Loni byl po problémech v úvodu až čtrnáctý.

Účastníci rallye se musejí připravit i na nevyzpytatelné počasí. "Může to být podstatný faktor. V horách někdy prší, ale na pobřeží je zase sucho," řekl Loeb před startem. A hned při seznamovacích jízdách to on i další závodníci poznali, když je v horách překvapil sníh.

Průběžné pořadí MS (po 3 ze 14 soutěží):

1. Tänak (Est./Toyota Yaris) 65 b., 2. Ogier (Fr./Citroën C3) 61, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 55, 4. Meeke (Brit./Toyota Yaris) 35, 5. Evans (Brit./Ford Fiesta) 28, 6. Lappi (Fin./Citroën) 20.

Týmy: 1. Toyota 86, 2. Citroën 78, 3. Hyundai 77, 4. M-Sport Ford 45.