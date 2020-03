Ogier bude v Mexiku útočit na šestý triumf

León (Mexiko) - Šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie bude na Mexické rallye útočit na šesté vítězství, kterým by se vyrovnal rekordmanovi soutěže a svému krajanovi Sébastienu Loebovi. Tovární jezdec Toyoty se na start postaví jako třetí muž průběžného pořadí seriálu, kterému s 42 body kralují jeho týmový kolega Brit Elfyn Evans a Belgičan Thierry Neuville.

"Na Mexiko mám hodně příjemných vzpomínek, takže se sem vždy rád vracím. V roce 2008 jsem si zde připsal první start v mistrovství světa a vyhráli jsme juniorskou kategorii. Od té doby jsme tady zajeli hodně dobrých výsledků," řekl Ogier, který bude v Mexiku útočit na třetí výhru v řadě.

Mexická rallye bude první čistě šotolinovou soutěží v sezoně. "Testovali jsme ve Španělsku a cítím se fakt dobře. Po dvou rallye, kdy jsme měli dobrou rychlost, ale nevyhráli jsme, to bude náš cíl. Už jsem v yarisu najel dost kilometrů a cítím se stále lépe," podotkl šestatřicetiletý Francouz, který k Toyotě přešel před sezonou od Citroënu. Za plus považuje i fakt, že pojede jako třetí a nebude "čistit" trať.

Nováčkem v týmu Toyoty je i Evans, který byl v Monte Carlu třetí a ve Švédsku vyhrál. "Začátek roku byl skvělý a už se těším na šotolinu. Svým způsobem je Mexiko podobné předešlým dvěma rallye, protože má také svá specifika, kterým se musíme pokusit přizpůsobit," řekl Evan. Věří, že se mu bude dál dařit. "V pátek pojedeme jako první, což nebude snadné. Ale nesmíme na to myslet a soustředit se jen na řízení," uvedl britský jezdec, který byl loni v Mexiku třetí.

S myšlenkami na vítězství se na start postaví i jezdci továrního týmu Hyundai Neuville a Estonec Ott Tänak, úřadující světový šampion. "Na Mexiko mám skvělé vzpomínky, pro tým jsme zde vybojovali první stupně vítězů. Vždy to byla jedna z rallye, kterou jsem chtěl vyhrát a ještě se mi to nepovedlo. Bylo by hezké to letos změnit," uvedl Neuville. "Vysoké teploty a nadmořská výška dělají z Mexika specifický závod. Bude to náročné na fyzičku a jízdní styl musí být plynulý. A taky musíte jet efektivně, protože bude snížený výkon motoru," doplnil jej Tänak, který je v průběžném pořadí MS šestý.

Mexická rallye začne diváckými rychlostními zkouškami v noci na pátek evropského času, pořadatelé připravili pro jezdce 24 měřených úseků o celkové délce 325 km.

Průběžné pořadí (po 2 z 13 závodů):

1. Evans (Brit./Toyota Yaris) 42, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 42, 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 37, 4. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 30, 5. Lappi (Fin./Ford Fiesta) 24, 6. Tänak (Est./Hyundai i20) 20.

Pořadí týmů: 1. Toyota Gazoo 73, 2. Hyundai 63, 3. M-Sport Ford 40.