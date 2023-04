Ogier bude v Chorvatské rallye hájit vedení v MS, na startu bude i Cais

Záhřeb - Osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie bude na nadcházející Chorvatské rallye hájit vedení v průběžném pořadí šampionátu v automobilových soutěžích. Na první čistě asfaltové rallye v sezoně se bude Ogier snažit navázat na triumf z roku 2021, loni byl nejrychlejší jeho týmový kolega u Toyoty a obhájce titulu Kalle Rovanperä z Finska.

Devětatřicetiletý Ogier startuje druhým rokem jen ve vybraných závodech, letos se mu ale start do sezony vydařil ideálně. Vyhrál obě rallye, ve kterých se představil - Monte Carlo a Mexiko. V čele šampionátu má náskok tří bodů na Belgičana Thierryho Neuvilla, o další bod zpět je Rovanperä.

"I když neabsolvuji celý šampionát, mám stále stejný cíl - chci podat co nejlepší výkon a získat vítězství i dobré body pro tým," řekl Ogier. "Chorvatská rallye je obtížná, ale v poslední době jsme byli na asfaltu docela silní. Bylo proto přirozené, že jsme se rozhodli s týmem sem vrátit," doplnil hvězdný francouzský pilot.

Hodně emotivní bude rallye pro tovární stáj Hyundai, poté co při testu před soutěží minulý týden zemřel irský jezdec Craig Breen. Tým zvažoval, že v Chorvatsku nebude startovat. Nakonec nasadí dva vozy ve speciálních barvách k uctění Breenovy památky.

"Z reakcí všech, kteří Craiga dobře znali, bylo jasné, že účast by byla tím nejlepším způsobem, jak uctít jeho památku. Konzultovali jsme to s jeho rodinou a oni tento postup podpořili," uvedl šéf týmu Cyril Abiteboul. Z respektu k Hyundai se rozhodla nominovat jen dva jezdce do hodnocení týmové soutěže i Toyota.

Na startu soutěže budou i dva čeští jezdci Erik Cais a Filip Kohn. Cais bude bojovat o body do kategorie WRC2, Kohn do WRC3. "Moc se těším, je tam skvělá kulisa. Přijde mi to jako druhý domov. Z minulého roku si nepamatuji jinou než českou vlajku podél trati. Myslím si, že letos to bude podobné. Je to nádherná rallye," uvedl Cais na tiskové konferenci minulý týden.

Cais zároveň věří, že zkušenosti z loňského startu mu pomohou letos k úspěchu. "Rallye je nádherná a charakterem tratí dost připomíná Českou republiku. Asfalt je tam ale dost kluzký, styl jízdy musí být jiný. Vyžaduje to trošku více slajdování, což sedí severským pilotům. Obecně ale už snad vím, co mám dělat. Minulý rok to byl trošku šok, na začátku jsem se snažil jet čistě a nebylo to dobré. Když jsem poté na čistou jízdu v uvozovkách kašlal, z ničeho nic tam časy byly," dodal Cais,

Průběžné pořadí (po 3 z 13 závodů): 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 56 b., 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 53, 3. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 52, 4. Tänak (Est./Ford Puma) 47, 5. Evans (Brit./Toyota Yaris) 44, 6. Breen (Ir./Hyundai i20) 19.

Pořadí týmů: 1. Toyota 127, 2. Hyundai 100, 3. M-Sport/Ford 73.