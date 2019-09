Oficiální výsledek rakouských voleb potvrdil prvenství lidovců

Vídeň - V předčasných parlamentních volbách v Rakousku dnes zvítězila lidová strana (ÖVP) bývalého kancléře Sebastiana Kurze. Vyplývá to z předběžných konečných výsledků, které po sečtení hlasů z volebních místností zveřejnilo ministerstvo vnitra. Potvrdily se tak dřívější prognózy, o kterých informovaly agentura APA a veřejnoprávní stanice ORF. Do oficiálních výsledků ovšem není započítán ještě téměř milion hlasů, hlavně z korespondenčního hlasování.

Podle předběžných konečných výsledků získala Kurzova Rakouská lidová strana (ÖVP) 38,4 procenta hlasů. Na druhém místě s velkým odstupem skončili sociální demokraté (SPÖ) s 21,5 procenta hlasů a na třetím pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ) se 17,3 procenta.

Rekordní výsledek zaznamenala strana Zelených, která podle předběžných konečných výsledků získala 12,3 procenta hlasů. Nejlepšího výsledku ve svých dějinách dosáhli se 7,4 procenty také liberálové z NEOS. Strana Nyní se znovu do parlamentu nedostala, získala jen 1,9 procenta hlasů.

Výsledek zveřejněný ministerstvem vnitra neobsahuje hlasy zaslané korespondenčně, ani většinu hlasů voličů, kteří lístek do volební urny vhodili mimo své trvalé bydliště. Hlasy z korespondenční volby se budou sčítat v pondělí, hlasy odevzdané na voličské průkazy až ve čtvrtek. V aktuálním oficiálním výsledku tak není započítán asi milion hlasů, podle dřívějších odhadů to je až jedna pětina všech odevzdaných hlasů.

Podle agentury APA se dá po čtvrtečním sečtení všech hlasů čekat posun v řádu desetin procent. Konečné rozdělení mandátů v parlamentu tak bude jasné až v závěru příštího týdne.

Volební účast podle předběžných konečných výsledků činila 60,6 procenta, po sečtení všech hlasů se ale ještě značně navýší. Prognózy institutů ARGE a SORA hovoří o zhruba 75procentní účasti. V roce 2017 činila účast 80 procent.

Kurz slaví, sociální demokraté jsou zklamaní

Lidovci počítali s dobrým výsledkem v předčasných parlamentních volbách, tak dobrý, jakého dnes dosáhli, ale nečekali. Ve volebním štábu to po zveřejnění prvních prognóz řekl předseda strany a bývalý kancléř Sebastian Kurz. Předsedkyně sociálních demokratů, kteří za prvními lidovci zaostali o více než 15 procentních bodů, označila výsledek za zklamání. Zelení jsou podle předsedy Wernera Koglera připraveni s lidovci jednat, dosavadní kurz ÖVP by se ale musel "radikálně změnit".

"Jsem dojat a skoro beze slov," řekl předseda lidovců Kurz ve volebním štábu. "Byly to těžké čtyři měsíce, ale teď nás lidé zvolili znovu," uvedl s odkazem na dobu, která uplynula od pádu koaliční vlády ÖVP a Svobodné strany Rakouska (FPÖ). "S dobrým výsledkem jsme počítali, ale takový výsledek jsme očekávat nemohli," dodal Kurz. ÖVP podle prognóz získala zhruba 37 procent hlasů.

"Je to pro nás historický den, každý další krok si dobře rozmyslím," řekl později Kurz. Pokud jej prezident Alexander Van der Bellen pověří sestavením vlády, chce předseda lidovců jednat se všemi zbylými stranami. Podle dosavadních prognóz by mohli lidovci vytvořit koalici se svobodnými (FPÖ), sociálními demokraty (SPÖ) i stranou Zelených.

"Není to to, co jsme si přáli, není to to, za co jsme bojovali," řekla ve volebním štábu sociálních demokratů (SPÖ) předsedkyně Pamela Rendiová-Wagnerová. "Nejsme s tím spokojeni," dodala. Později popřela, že by se chystala kvůli výsledku SPÖ, který je nejhorší od druhé světové války, rezignovat na funkci v čele strany. "Převzala jsem stranu ve velmi složité fázi," vysvětlila s tím, že by nebylo správné se vedení strany v této složité situaci vzdávat. Sociální demokraté dostali podle prognóz zhruba 22 procent hlasů.

Předseda pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer uvedl, že se jeho strana připravuje na odchod do opozice, kde by se měla modernizovat. Podle bývalého ministra vnitra Herbert Kickl není dnešní výsledek FPÖ "ničím dobrým pro Rakousko". Svobodní dostali podle prognóz jen asi 16 procent hlasů a oproti volbám v roce 2017 přišli o zhruba deset procentních bodů.

Rekordní výsledek kolem 14 procent hlasů s nadšením přijal předseda strany Zelených Werner Kogler. Ať už bude jeho strana ve vládě či v opozici, hodlá z Rakouska učinit "národ ochrany životního prostředí, klimatu a přírody". Jednání s lidovci je Kogler otevřený, nejprve se ale podle něj musí hovořit o tom, zda má vůbec cenu začít jednat o vytvoření vlády. Směr, kterým se ubírali lidovci v koaliční vládě se svobodnými, by se musel podle Koglera "radikálně změnit", aby se mohlo jednat o vládě.

Předsedkyně strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová v první reakci na prognózy vyjádřila spokojenost a uvedla, že dnešní výsledek je nejlepší, jakého kdy liberálové v Rakousku dosáhli.

Čeští politici úspěch lidovců ocenili

Představitelé vládní ANO i ČSSD uvítali vítězství lidovců v rakouských parlamentních volbách. Opoziční politici ocenili v reakcích pro ČTK i oslabení populistických Svobodných.

Kurzovi a jeho straně pogratuloval na twitteru český premiér Andrej Babiš (ANO). "Přeji mnoho zdaru při sestavování nové vlády. Rakousko je naším blízkým partnerem a já se již těším na pokračování naší spolupráce," uvedl.

Podobně reagoval místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček. "Přeji našim sousedům konstruktivní jednání při sestavování nové proevropské vlády a již se těším na další česko-rakouskou spolupráci," sdělil na twitteru.

Místopředseda opoziční ODS Martin Kupka poukázal i na výsledek Svobodných. "To je pro Rakousko i silnější hlas rozumu v Evropské unii dobrá zpráva," napsal ČTK. Předseda SPD Tomio Okamura výsledek FPÖ za špatný nepovažuje. Přes masivní antikampaň se podařilo vlasteneckým Svobodným udržet solidní výsledek," uvedl pro ČTK.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný přivítal posílení Kurze. "Je patrné, že voliči vnímají pozitivně jeho velmi realistickou politiku. To mu dá možnost dokončit klíčové reformy. Příznivá je taky zpráva o oslabení populistických Svobodných. To je dobrá zpráva pro celou Evropu," dodal.

Europoslanec STAN Stanislav Polčák uvedl, že pokud se prognózy potvrdí, Kurz bude jedním z nejúspěšnějších evropských politiků. Výrazný úspěch zelených ukazuje na celoevropský trend. "FPÖ skončila výrazně hůře, než si asi připouštěla," dodal.