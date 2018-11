Praha - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučuje českému zdravotnictví zaměřit se na efektivitu péče. Stárnutí populace podle ní nevyhnutelně povede k růstu výdajů na péči. Novinářům to řekl vedoucí pracoviště pro ČR z ekonomického odboru OECD Falilou Fall. OECD vydává hospodářský přehled pro danou zemi každé dva roky, letos poprvé má samostatnou kapitolu o zdravotnictví.

"Zpráva dává doporučení, aby české zdravotnictví bylo finančně udržitelné," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Některá doporučení zveřejněná letos v červenci, už ministerstvo podle něj zavádí.

Fall uvedl, že jedna z hlavních výzev je stárnutí populace. "V současné době spotřebovávají senioři 45 procent výdajů na zdravotnictví. Pokud v této oblasti nic nepodnikneme, může to stoupnout až na 75 procent," vysvětlil. Do roku 2050 podle něj podíl osob na 65 stoupne z 18 na 30 procent.

Podle ministra Vojtěcha bude ve stárnoucí populaci stále víc lidí potřebovat následnou a dlouhodobou péči. "Musíme zajistit dostatečný počet lůžek a posilovat komunitní a domácí péči," dodal. Právě domácí péče může podle něj být klíčem k péči o dlouhodobě nemocné.

Úsporu by mohla přinést také reforma péče praktických lékařů, kteří by nově měli mít větší podíl na péči o chronické pacienty. Neefektivity jako jsou například duplicitní vyšetření by podle Vojtěch mohlo odstranit i sdílení zdravotních záznamů mezi lékaři.

Možnost pro zlepšení je podle OECD také v oblasti řízení nemocnic nebo rozdílnost kvality a dostupnosti péče v jednotlivých regionech. Navrhuje také zvýšit daň na tabák a alkohol. Nové finanční zdroje lze podle Falla hledat jak ve státním rozpočtu, protože ČR vydává na zdravotnictví méně než okolní země, tak v oblasti spoluúčasti i vyššího zdravotního pojištění. Kterou cestou jít je podle něj na místní vládě.

Organizace podle ministra také doporučuje posílit roli zdravotních pojišťoven při vyjednávání o úhradách péče nebo cílit na její hrazení za výkony, nikoliv paušálně. Posílit by Česko mělo také roli praktických lékařů v péči o pacienty, především chronické, posílit financování lékařských fakult a zaměřit se na prevenci. Všechna tato doporučení podle Vojtěcha ministerstvo už zavádí nebo chystá.

OECD má 36 ekonomicky rozvinutých členských států, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Jejím deklarovaným cílem je mimo jiné koordinace ekonomické a sociálně-politické spolupráce a podpora dalšího ekonomického rozvoje. Členství stojí podle českého velvyslance pro OECD Petra Gandaloviče 55 milionů korun ročně. "OECD shromažďuje data a porovnává takovým způsobem, abychom věděli jak se věci dělají jinde. Nemusíme tak vymýšlet to, co už někde jinde vymyšlené bylo," dodal.