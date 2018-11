Poslední kontrolní den se 1. listopadu 2018 uskutečnil v areálu bývalých papíren ve Vratimově, kde byl uskladněn materiál z lagun po chemičce Ostramo, který měl být do koce října odvezen. Pracovníci firmy ALS Czech republic prováději odběr vzorků z podloží. Vzorky budou v průběhu následujících dnů podrobeny chemické analýze s cílem zjistit, jestli je zemina kontaminována. Na snímku je tisková konference s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (vpravo), náměstkyní hejtmana Jarmilou Uvírovou a Lubomírem Jatim, zástupcem firmy SUEZ, která prováděla likvidaci.

Poslední kontrolní den se 1. listopadu 2018 uskutečnil v areálu bývalých papíren ve Vratimově, kde byl uskladněn materiál z lagun po chemičce Ostramo, který měl být do koce října odvezen. Pracovníci firmy ALS Czech republic prováději odběr vzorků z podloží. Vzorky budou v průběhu následujících dnů podrobeny chemické analýze s cílem zjistit, jestli je zemina kontaminována. Na snímku je tisková konference s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem (vpravo), náměstkyní hejtmana Jarmilou Uvírovou a Lubomírem Jatim, zástupcem firmy SUEZ, která prováděla likvidaci. ČTK/Sznapka Petr

Vratimov (Ostravsko) - Odvoz materiálu z lagun chemičky Ostramo, který byl dočasně uložen ve Vratimově, už skončil. Vlaky ve speciálních kontejnerech odvezly než jak 7000 tun nebezpečného odpadu. Přepravily jej do plynárny ve Vřesové na Sokolovsku či do spalovny v Ostravě-Mariánských Horách. Práce na místě ale neskončily. Je nutné zkontrolovat, zda není kontaminovaná zemina, na které odpad ležel. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Odvoz začal počátkem srpna. Materiál likviduje sdružení firem SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství. Práce vyjdou téměř na 40 milionů korun, větší část zaplatí dotace ze Státního fondu životního prostředí, kraj doplatí přes osm milionů korun. Většina materiálu se bude zpracovávat v tlakové plynárně ve Vřesové na Sokolovsku, menší část ve spalovně v Ostravě - Mariánských Horách. Do Ostravy odváželi materiál s hrubší strukturou, který by plynárna ve Vřesové nezpracovala.

"Situaci jsme se rozhodli vzít do svých rukou poté, co selhaly veškeré snahy o dohodu s Vratimovem. Materiál v areálu bývalých papíren prostě zůstat nesměl, ovšem 40milionové náklady na sanaci bylo nereálné pokrýt jen z krajské kasy, a tak jsme situaci začali řešit s vládou," řekl hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO). "Těší mě, že se nám podařilo dodržet termín a ta obrovská škaredá hromada už je pryč. Teď je ještě nutné zkontrolovat, jestli odpad nekontaminoval půdu, na které ty roky ležel," dodal. Pracovníci akreditované laboratoře proto dnes odebrali vzorky. Za tři týdny bude jasné, zda nebudou nutné další sanace.

Odpad se odvážel v kontejnerech přímo určených pro převoz takového materiálu. Odtěženo bylo 7410 tun materiálu. "Bylo nepřípustné, aby kaly skončily na nějaké mezideponii a ničily životní prostředí jinde," řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová (ANO).

Většinu odpadu odvezly vlaky přímo do tlakové plynárny ve Vřesové, kde se odpad využil k výrobě elektrické energie. Jen 1818 tun skončilo ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě.

Základem materiálu byly odpady z bývalých ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě, které byly mícháním s černouhelným prachem a s vápnem přepracovány na takzvané alternativní palivo. Do Vratimova navezly materiál v letech 2010 a 2011 soukromé firmy. Uskladněn tam byl zřejmě nelegálně, navíc se nepodařilo určit, komu patří. Na vytěžení kalů z lagun se podílelo několik firem, po úpadku jedné ze zúčastněných společností se ale ke skládce několik let nikdo nehlásil. Kraj podal trestní oznámení, policie však věc odložila. Odtěžena a zlikvidována bude nejen skládka, ale i přilehlý násep u železniční vlečky.