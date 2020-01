Odvolaný šéf Boeingu odejde s více než 60 miliony dolarů

Seattle (USA) - Odvolaný šéf firmy Boeing Dennis Muilenburg, který přišel o funkci kvůli svému přístupu ke krizi kolem strojů 737 MAX, si odnese přes 60 milionů dolarů (1,4 miliardy Kč) formou výsluh a firemních akcií. Jeho zaměstnavatel - americký výrobce letadel - to uvedl ve svém dnešním sdělení.

Boeing se rozhodl Muilenburga propustit minulý měsíc. Reagoval tak na stále se zvětšující krizi poté, co při nehodách na palubách dvou letadel typu 737 MAX, který byl nejprodávanějším modelem společnosti, zahynulo 346 lidí. V pondělí stane v čele firmy dlouholetý člen představenstva Dave Calhoun. Jeho roční základní plat bude činit 1,4 milionu dolarů, na dalších sedm milionů dolarů bude mít nárok, pokud se mu bude dařit plnit firemní cíle.

Letouny 737 MAX již téměř 11 měsíců nesmějí do vzduchu. Firmu přišly náklady s tím spojené na více než miliardu dolarů. Krize kolem 737 MAX a jejich zákaz létání byla vůbec nejhorší za 34letou kariéru odcházejícího šéfa. Muilenburg do Boeingu nastoupil v roce 1985 a na jeho špici se dostal v roce 2015. Kritizován byl za to, že dostatečně nepřiznal bezpečnostní problémy strojů 737 MAX.

Boeing podle pondělní zprávy listu The Wall Street Journal zvažuje, že se výrazněji zadluží, aby měl více hotovosti na řešení problémů s letouny řady 737 MAX. Společnost uvažuje o odložení některých kapitálových výdajů, zmrazení akvizic a snížení výdajů na výzkum a vývoj.

Boeing čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX předloni v říjnu v Indonésii a loni v březnu v Etiopii. Firmu, která je konkurentem evropského Airbusu, rovněž vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.