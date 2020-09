Odvolací soudní senát projednává železniční neštěstí ve Studénce

Ostrava - Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě se ode dneška už podruhé zabývá případem železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku ze srpna 2008. Vlak EuroCity Comenius jedoucí z Krakova do Prahy tehdy narazil do konstrukce silničního mostu, která se zřítila na trať. V souvislosti s neštěstím zemřelo osm lidí. Případ se ke krajskému soudu dostal po tom, co se loni na podzim odvolal státní zástupce. Okresní soud v Novém Jičíně tehdy už podruhé deset obžalovaných viny zprostil.

Zatím není jasné, jak dlouho proces potrvá. Může to být několik dnů až týdnů. Rozhodující je, zda obžalovaní budou souhlasit se čtením již provedených výslechů a důkazů. Vyjádří se k tomu dnes odpoledne. Pokud by soud měl znovu předvolávat všechny svědky, potrvá proces měsíce. "Za nás budeme souhlasit se čtením listin. Myslím že do dvou týdnů by mohlo být rozhodnuto," řekl ČTK Radek Ondruš, který zastupuje jednu z dodavatelských firem Bögl a Krýsl.

"Pokud jde o provedené dokazování, bylo obsáhlé. Bylo předloženo velké množství znaleckých posudků. Nepanuje ale shoda ve znaleckých posudcích, znalci považují za příčinu odlišné skutečnosti," konstatoval dnes člen odvolacího senátu.

Státní zástupce zopakoval, že se zproštěním obžalovaných nesouhlasí. "Okresní soud doplnil dokazování na základě požadavku krajského soudu. Státní zástupce má ale za to, že neobjektivně hodnotil závěry znalců," řekl žalobce. Podle něj by odvolací senát měl rozhodnutí okresního soudu znovu zrušit a nařídit nové projednání.

Zproštění obžaloby soudce novojičínského okresního soudu Jaromír Pšenica zdůvodnil tím, že se podle něj přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že skutek spáchali právě obžalovaní. "Stále se točíme kolem toho samého. Nevíme, proč ten most spadl. Když toto nevíme, nemůžeme pak odvíjet odpovědnost obžalovaných," řekl už dříve Pšenica.

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008. Na trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli dva muži a čtyři ženy, dva zranění zemřeli později. Při nehodě bylo zraněno 95 lidí, z toho deset těžce, někteří mají následky.