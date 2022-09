Odvolací soud zrušil odsuzující rozsudek nad Peltou a Kratochvílovou

Praha - Vrchní soud v Praze zrušil rozsudek v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi, ve kterém čelí obžalobě mimo jiné bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta a někdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová. Na twitteru to dnes uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. Případem se bude muset znovu zabývat Městský soud v Praze. Loni v listopadu soud Peltu za zmanipulování dotací nepravomocně poslal na šest let do vězení, Kratochvílovou potrestal 6,5 lety. Oba vinu v minulosti odmítli.

"Vrchní soud v Praze dnes vrátil k novému projednání věc obviněného Pelty a spol., jelikož ve věci byla i zprošťující rozhodnutí. VSZ takový postup v odvolání navrhovalo," uvedli žalobci. V případu čelí obžalobě ještě předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza i ČUS a FAČR. Městský soud je v listopadu obžaloby nepravomocně zprostil.

Na zrušení rozhodnutí upozornila Česká televize. Mluvčí vrchního soudu Simona Heranová bližší informace o rozhodnutí nesdělila. "Mohu potvrdit, že včera bylo rozhodnuto o všech odvoláních, která byla proti rozsudku soudu prvního stupně v této věci podána. Rozhodnutí však bylo učiněno v neveřejném zasedání, proto k jeho obsahu zatím nebudeme sdělovat bližší informace, dokud se s ním nebudou moci seznámit strany trestního řízení," uvedla na dotaz ČTK Heranová.

Pelta podle loňského rozsudku městského soudu, který nyní odvolací soud zrušil, využil své osobní známosti s náměstkyní pro řízení sekce sportu Kratochvílovou a ovlivňoval ji zejména při jejich schůzkách v bytě v centru Prahy tak, aby poskytla dotace konkrétním žadatelům. Mimo jiné jí předložil seznam preferovaných žádostí. Kratochvílová si pak počínala s vědomím, že nedůvodně znevýhodní ostatní žadatele. Podle rozsudku takto zvýhodnili 18 žadatelů a chtěli tím způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Kratochvílová se podle verdiktu pokusila o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta ji pak k těmto činům podle městského soudu navedl.

Obžaloba také tvrdila, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Fotbalové asociaci takto žena podle státního zastupitelství zajistila na úkor ostatních žadatelů navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun, unii sportu o 11,5 milionu korun. Městský soud ale v této části všechny obžalované včetně Pelty a Kratochvílové osvobodil.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby.