Odvolací soud projedná znásilnění nezletilé na Litoměřicku

Ústí nad Labem - Ústecký odvolací krajský soud se dnes začne zabývat případem znásilnění nezletilé dívky na Litoměřicku. Podle obžaloby ji znásilnil Afričan, který neúspěšně žádal o azyl v Německu, kde byl třikrát trestán a v roce 2017 mu byl azyl zamítnut. Okresní soud v Litoměřicích mu za čin uložil dvouletý trest vězení, proti kterému se odvolal on i státní zástupkyně. Soud muži také uložil ústavní léčbu.

Soudkyně Alexandra Šetková při hlavním líčení uvedla, že bylo spolehlivě prokázáno, že se obžalovaný skutku dopustil. Muž trpí schizofrenií, jeho ovládací schopnosti byly podle znalců v době skutku snížené, nikoliv ale vymizelé. Okresní soud mu nařídil ústavní léčbu. O jejím začátku rozhodne soud, až bude rozsudek pravomocný.

Afričan přicestoval do ČR vlakem z Německa, kde neúspěšně žádal o azyl. Po poledni 18. června na silnici u obce Lukavec zezadu uchopil za rameno nezletilou, povalil ji do trávy, líbal ji. Přestože se dívka bránila, vykonal na ní nechráněnou soulož a při odchodu jí odcizil mobilní telefon. Dívce bylo v době činu 15 let. Muž u soudu řekl, že si na čin nepamatuje, neví, zda měl s dívkou pohlavní styk.