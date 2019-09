Odvolací soud projedná kauzu vojáka, jenž měl bojovat na Ukrajině

Praha - Odvolací pražský vrchní soud dnes projedná případ českého vojáka Erika Eštu, který čelí obžalobě z účasti v bojích na Ukrajině. Pardubický krajský soud mu v květnu nepravomocně uložil tříletou podmínku a odňal mu vojenskou hodnost. Eštu byl původně obžalován z terorismu, krajský soud ho ale potrestal za účast na zločinecké organizované skupině. Eštu obžalobu odmítá.

Za terorismus by muži hrozilo až 20 let vězení, při nové kvalifikaci může dostat maximálně 12letý trest. Pokud by odvolací senát potvrdil jeho degradaci, znamenalo by to pro něj konec v armádě.

Eštu je podle dřívějších informací generálního štábu zařazen do takzvané dispozice velitele vojenského útvaru v Jincích, nevykonává tedy svou původní funkci. O jeho dalším osudu rozhodne armáda poté, co bude vynesen pravomocný rozsudek.

Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu a zúčastnil se tam bojů na straně státu ovládaného proruskými separatisty. Podle spisu od 11. dubna do 5. května nosil uniformu Republikánské gardy separatistického státu, držel stráž v zákopech, udržoval zbraně a strážil tržnici, kde byli vojáci ubytovaní. Jeho účast při ostřelování se podle krajského soudu neprokázala.

Eštu u soudu uvedl, že Ukrajinu cestoval jako turista a že Doněcká republika není teroristickou organizací. Eštu umisťoval na facebooku fotografie, na kterých pózuje se zbraněmi. Zážitky také vyprávěl vojákům i dalším lidem.