Praha - Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání ve sporu o licence k výrobě předmětů s populární pohádkovou postavičkou Krtečkem. Vnučku výtvarníka Zdeňka Milera Karolínu, která licence poskytuje, zažalovala správkyně umělcova díla Milena Fischerová. Podle nepravomocného rozsudku je licenční smlouva neplatná.

Žalobě Fischerové dal v říjnu 2017 zapravdu pražský městský soud. Dospěl totiž k závěru, že obsah napadené smlouvy není dostatečně určitý.

Fischerovou určil výtvarník jako správkyni svého odkazu v roce 2006. Sporná licenční smlouva sepsaná ve prospěch jeho vnučky vznikla v září 2011, tedy dva měsíce před výtvarníkovou smrtí.

Milerová založila kvůli rozvíjení odkazu svého dědečka společnost Little Mole. Později navázala spolupráci s čínskými partnery pro natáčení nových filmů s oblíbenou postavičkou. Pro tuto část svého podnikání založila firmu Little Mole Cartoon. Právník Fischerové Jiří Matzner tvrdí, že pokud nyní vrchní soud potvrdí prvoinstanční verdikt, bude to znamenat, že veškeré smlouvy o Krtečkovi uzavřené Milerovou jsou neplatné, a to včetně kontraktů v Číně.

Fischerová se úspěšně soudila i s další členkou Milerovy rodiny - umělcovou dcerou Kateřinou, která je tetou Karolíny. Soudy této výtvarnici loni pravomocně nařídily, aby stáhla z trhu svou knihu Krtek na návštěvě.