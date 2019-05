Odvolací komise zamítla odvolání Slavie proti uzavření tribuny

Praha - Odvolací komise Fotbalové asociace ČR zamítla odvolání pražské Slavie proti uzavření severní tribuny na dvě utkání. Trest od disciplinární komise za opakované výtržnosti fanoušků červenobílých začne platit od středečního zápasu s Jabloncem, po prvním duelu může vršovický klub požádat o podmíněné upuštění od zbytku potrestání. Asociace o tom informovala na svém webu.

Slavia měla mít původně uzavřenou severní tribunu už na nedělní zápas druhého kola nadstavby a přímý souboj o titul s Plzní. Odvolací komise ale na žádost policie z bezpečnostních důvodů vyhověla klubu s prosbou o odložení trestu a Pražané tak měli proti Viktorii podporu "kotle". Policie se podle komise obávala, že by se fanoušci ze severní tribuny přesunuli na jižní a dostali by se do blízkosti sektoru hostů.

Slávisté byli po opakujících se prohřešcích fanoušků v podmínce a po semifinále domácího poháru se Spartou, které se hrálo před třemi týdny, jim disciplinárka změnila trest na nepodmíněný. Vedle uzavření severní tribuny jim komise uložila pokutu 100 tisíc korun.

První část trestu si Slavia odpyká proti Jablonci, druhá část vyjde na poslední kolo nadstavby, tedy derby se Spartou. Červenobílí ale mají naději, že proti letenskému rivalovi by severní tribuna mohla být otevřená. Roli by opět mohly sehrát bezpečnostní důvody.

"Odvolací komise potvrdila per rollam trest, který klubu Slavia Praha udělila disciplinární komise LFA. Po výkonu půlky trestu může Slavia požádat disciplinární komisi, aby rozhodla o podmíněném upuštění výkonu zbytku trestu," uvedl mluvčí FAČR Michal Jurman.

Fanoušky ze severní tribuny přesune klub při utkání s Jabloncem na jižní tribunu. Příznivci, kteří mají permanentku na jihu, se mohou přesunout na náhradní místa v dražším sektoru, pokud nebudou chtít být součástí "kotle".

Slávisté v neděli s podporou severní tribuny porazili Plzeň 3:1 a v čele tabulky mají před západočeským rivalem už pětibodový náskok. Pokud ve středu s Jabloncem získají více bodů než Viktoria proti Spartě, zajistí si titul.