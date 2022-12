Odvážná revolucionářka nejen v módě, oceňují české návrhářky Vivien Westwoodovou

Praha - Odvážná a kreativní revolucionářka, která se angažovala i mimo oděvní svět. Tak na britskou ikonu módy Vivienne Westwoodovou vzpomínají české módní návrhářky. Westwoodová zemřela ve čtvrtek ve věku 81 let.

"Já jsem vždycky obdivovala na Vivienne Westwood odvahu. Přijde mi, že to je úplně základní charakterová vlastnost, která provází její tvorbu i vlastně ten její celý život," uvedla na dotaz ČTK ředitelka Designbloku Jana Zielinski. Zielinski vyzdvihla mimo jiné období 70. let, kdy Westwoodová ve svých návrzích vizuálně utvářela punk.

Podle Zielinski byla Westwoodová inspirací především díky své angažovanosti v globálních tématech. "Věnovala se taky politickým otázkám, nikdy se nebála vyjadřovat se prostřednictvím módy právě k lidským právům, k politice, ke klimatické změně a k dalším problémům, které provází lidstvo, a to by se mi líbilo, kdyby dělali čeští návrháři více prostřednictvím svých kolekcí," dodala.

Shodně vzpomíná na britskou legendu i módní návrhářka Liběna Rochová. "Tato žena byla neskutečně kreativní revolucionářka v módě, protože samozřejmě mluvila i do politické situace, do ekologie, a byl to podle mě člověk důležitý nejenom pro náš obor," sdělila ČTK Rochová, která se zúčastnila přehlídky Westwoodové ve Španělském sále v Praze a také její retrospektivní výstavy v Londýně.

Módní návrhářka Zuzana Kubíčková se s dílem Westwoodové seznámila na střední škole. "V té době pro mě byla naprosto úžasným objevem, ztělesněním unikátního, dnes už ikonického stylu, který rozeznává snad každý, kdo se jen trochu zajímá o módu," řekla ČTK Kubíčková, a připomněla tak dlouholetou kariéru Westwoodové. Podle Kubíčkové "patří mezi ty návrhářské osobnosti, které definovaly a ovlivňovaly styl milionů lidí napříč třemi generacemi." Westwoodovou proslavily například bundy pocákané sprejem, spínací špendlíky nebo psí obojky. Spolupracovala také na tvorbě image kapely Sex Pistols.

"Byla to velká iniciátorka, velká tvůrkyně, velká originalita, velká osobnost, a je to velmi smutné a módní svět truchlí," ocenila odkaz Westwoodové módní návrhářka Blanka Matragi.