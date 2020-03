Odstup dva metry a řádné mytí rukou, doporučuje SZÚ

Praha - Riziko nákazy novým typem koronaviru sníží dvoumetrový odstup od dalších lidí, správné kýchání a smrkání nebo řádné mytí rukou. Doporučení vydává Státní zdravotní ústav (SZÚ), hygiena i lékárníci. Podle SZÚ si až 95 procent lidí myje ruce nesprávně. Koronavirus se jako další respirační infekce, například chřipka, šíří kapénkovou infekcí.

Česká lékárnická komora varuje před velkými kolektivy a blízkostí menší než dva metry. Podle vyjádření hygieniků je rizikový kontakt s nakaženým na méně než 1,6 metru trvající déle než 15 minut. Klasická rouška, neboli ústenka, nechrání před nákazou, ale její nositel nemůže ohrozit své okolí. Pro ochranu před infekcí jsou třeba respirátory, které ale v současné době většinou nejsou v lékárnách či e-shopech dostupné.

Riziko nákazy podle doporučení může zmírnit pravidelné mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou. Podle letáku SZÚ si špatně ruce myje až 95 procent lidí, sedm procent žen a 15 procent mužů si nemyje ruce po použití WC, polovina mužů nepoužívá mýdlo. Rukama se přitom přenáší až 80 procent infekcí.

"Málo lidí se důkladně umyje také mezi prsty a za nehty," uvedla dnes v doporučení organizace Sananim, která se věnuje komunitní práci. Správný postup popisuje například obrázek na jejím facebookovém profilu nebo na webu SZÚ.

Ruce je třeba si mýt pokaždé, když člověk přijde zvenčí, zejména jede-li hromadnou dopravou. Virus, ať už chřipka nebo koronavirus, může na hladkých površích přežívat až dva dny. Riziková jsou tak místa, kterých se dotýká během dne mnoho lidí, například madla v hromadné dopravě nebo dveře od veřejných či společných toalet. Tam je vhodné na kliku sahat papírovou utěrkou nebo si otevřít loktem. Pokud není k dispozici tekoucí voda a mýdlo, doporučuje se alespoň dezinfekce. Aby zabránila virové nákaze, musí být určena na likvidaci virů.

Mezi doporučeními, jak nenakazit okolí, převažují rady ke kašlání a kýchání. "Při kašli by si lidé měli zakrývat ústa a nos nejlépe jednorázovým papírovým kapesníkem a ten po použití odhodit do nejbližšího odpadkového koše, následovat by měla odpovídající hygiena rukou," uvedla pražská hygienická stanice.

Pokud člověk kapesník nemá, nouzové může kýchnout do rukávu nebo paže. Vhodné není kašlat do dlaní, protože těmi se pak člověk dál dotýká předmětů nebo je podává při setkání. Zároveň by si lidé rukama neměli sahat do očí a úst.

Mezi nakaženými v Číně i Itálii je vysoké procento zdravotníků. Ti by měli k pacientovi s potvrzenou nákazou přistupovat jen ve speciálních brýlích, s respirátorem či speciální rouškou a v ochranném obleku. Čeští pratičtí lékaři si v minulých dnech stěžovali, že kvůli nedostupnosti ochranných pomůcek na trhu nemají dostatečné zásoby. Ministerstvo slíbilo respirátory pro lékaře sehnat. Česká stomatologická komora dnes požádala ministra o informace, jak má při jejich nedostatku postupovat. Ptá se, jestli v nouzi pomohou například dvě klasické ústenky nebo zda pacientovi před zákrokem dezinfikovat ústa.