Humpolec (Pelhřimovsko) - Odstraňování svodidel ve zúženém úseku dálnice D1 u Humpolce začne v pátek ve 21:00. Umožní-li to počasí, začnou i práce na opravě vodou vymletých částí dálnice. Smlouvu s dodavatelem dnes podepíše Ředitelství silnic a dálnic, řekl jeho generální ředitel Jan Kroupa. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) konsorcium, které původně mělo dálnici mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem modernizovat, už dostalo několik pokut. Nový zhotovitel začne na čtrnáctikilometrovém úseku pracovat v létě.

V pátek začne odstraňování svodidel mezi 90. a 94. kilometrem, kde oprava dálnice vůbec nezačala. Po jejich odstranění zůstane dálnice zúžena na deseti kilometrech. Práce jsou naplánované do 8. ledna. Při špatném počasí se budou svodidla odstraňovat od 11. do 14. ledna, řekl už dřív mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Povrch pod dálnicí je vymletý asi na šesti stech metrech. "Bude záležet na klimatických podmínkách, jestli se práce začnou provádět ve vazbě na to, abychom nezhoršili situaci při spadu sněhu řidičům ještě víc," řekl Kroupa.

Dálnice je zúžená mezi 90. kilometrem u Humpolce a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova kvůli modernizaci, kterou se ale nepodařilo dokončit před zimou. V polovině prosince doprava na dálnici ve zúženém úseku několikrát zkolabovala. Blokoval ji nesjízdný povrch i kamiony. Od konce prosince platí pro celý úsek na Vysočině zákaz předjíždění nákladních aut.

Do kolon dlouhých desítky kilometrů se při kolapsu těžko dostávala auta silničářů. Nepřipravenost úseku na zimu kritizoval i Kraj Vysočina. ŘSD pak nechalo posunout svodidla a rozšířit jízdní pruhy v opravovaném úseku, kde se dál bude jezdit dvěma pruhy v obou směrech. Silničáři mají na dálnici nově k dispozici speciální techniku s užší radlicí a sypače bez radlic vhodné do zúžených úseků.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Po prohlášení ŘSD ze 17. prosince o ukončení smlouvy se stavebními firmami oznámila o den později odstoupení od smlouvy za sdružení firma Geosan.

Konsorciu bylo doposud vyměřeno šest pokut v celkové výši asi 60 milionů korun. Celé konsorcium přestalo podle Kroupy úplně fungovat na konci minulého roku. "Pokud firma sankce nezaplatí, tak si je vezmeme z bankovních záruk a bankovních garancí, které od té firmy máme," řekl Kroupa.

Podle ministra bylo možné ukončit spolupráci s konsorciem až v prosinci, kdy bylo zřejmé, že nejsou dodrženy termíny a společnost na dálnici nepracuje. "To, že jsme firmu ze stavby vyhodili a snažíme se věci řešit, jsou razantní kroky. Pokud někdo čeká, že začnou hned první den padat hlavy, to není můj styl," řekl Ťok, jemuž premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno vytkl, že vůči podřízeným není dost důsledný. "Má svoje podřízené. Musí být na ně tvrdší a důslednější, popohánět je," uvedl doslova Babiš právě v souvislosti s prosincovým kolapsem na D1.