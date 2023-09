Odstávka kolínské automobilky Toyota potrvá nejméně do poloviny září

Kolín - Neplánovaná odstávka v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic potrvá i příští týden, minimálně do pátku 15. září. Auta se v Kolíně přestala vyrábět 22. srpna. Důvodem jsou chybějící plastové díly, které dodává společnost Novares CZ Zebrak. Její výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna požár. Podle automobilky se zatím nepodařilo obnovit výrobu u dodavatele, jasný není ani termín výroby aut v Kolíně. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

"Prodlužujeme odstávku v důsledku požáru o další týden, zatím se nepodařilo plně obnovit výrobu na všech zařízeních, která u dodavatele utrpěla," řekl Paroubek. Zaměstnanci při odstávce vykonávají nevýrobní činnosti. Zaměstnanci, kteří zůstávají kvůli zastavení výroby doma, dostanou podle kolektivní smlouvy 80 procent z průměrného platu.

Letos automobilka výrobu v Kolíně neplánovaně zastavila podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25.000 aut.

Kolínská automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba 1000 aut. Loni zvýšila po dvou slabších letech výrobu zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202.000 vozů. Automobilka zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu.

Průmyslovou halu Novaresu v Žebráku na Berounsku zachvátil rozsáhlý požár v polovině srpna. Hasiči ho likvidovali 50 hodin. Podle policie způsobil škodu 1,8 miliardy korun, příčiny vyšetřovatelé zjišťují.

Společnost Novares CZ Zebrak nyní pracuje na obnovení výroby, včetně výroby pro Toyotu. Už dříve uvedla, že část by mohla dočasně přesunout do závodu do Srbska, kde ale scházejí zaměstnanci. Jana Zetková z firmy dnes ČTK řekla, že minulý týden odjelo do Srbska několik prvních zaměstnanců, kteří jsou specialisty pro projekt Toyoty, chystají se i další. "Bohužel Srbsko je daleko a žádný jiný závod, který by to dokázal, nemáme," uvedla Zetková.