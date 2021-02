Odsouzený Rath bude pracovat jako lékař v brněnské věznici

Praha - Lékař a bývalý středočeský hejtman David Rath, který si odpykává sedmiletý trest za korupci, bude podle informací ČTK pracovat v brněnské vězeňské nemocnici. Mluvčí Vězeňské služby (VS) Petra Kučerová potvrdila, že bezpečnostní sbor chystá v tomto týdnu zařazení druhého lékaře z řad odsouzených. Rathův advokát Adam Černý dnes bez dalších podrobností sdělil, že VS už jeho klienta převezla do Brna.

"Kvůli nedostatku zdravotníků využijeme potenciál odsouzených," řekla Kučerová, která se k totožnosti lékaře nevyjádřila. "Bude pracovat pod dohledem civilního lékaře jako praktický lékař. V případě potřeby bude vypomáhat na covidové jednotce," uvedla mluvčí.

Ve vězeňském covidovém centru v Brně působí od poloviny loňského prosince také další vězněný lékař, podle dřívějších informací médií je jím Petr Kott. Právě Kott byl spolu se svou manželkou Kateřinou (dříve Pancovou) odsouzený ve stejné kauze jako Rath.

Zapojení vězňů s lékařským diplomem vysvětlovala Kučerová v prosinci tím, že ve Vězeňské službě je lékařů "tragický nedostatek" a že bezpečnostní sbor takto zároveň reaguje na koronavirovou situaci. Připomněla, že už dříve takto odsouzení lékaři ve věznicích pracovali, poslední v 90. letech. Zdůraznila také, že bezpečnostní sbor zaměstná v oboru jen ty lékaře, kteří nebyli odsouzeni v souvislosti se svým povoláním.

Někdejší exministr zdravotnictví za ČSSD Rath, kterého policie zadržela v roce 2012 se sedmi miliony korun v krabici od vína, nastoupil v říjnu 2019 do teplické věznice, později byl přemístěn do Ruzyně. Od počátku projevoval zájem o možnost působit za mřížemi jako lékař. VS tehdy zastávala stanovisko, že vězeň - lékař ve svém oboru pracovat nemůže. Argumentovala legislativou, podle níž nesmí mít vězeň přístup k omamným látkám, peněžní hotovosti ani k osobním údajům. Bezpečnostní sbor ale zároveň uváděl, že hledá cesty, jak odsouzené lékaře zaměstnat ve vězeňských nemocnicích.