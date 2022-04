ODS zahájila kongres, funkci předsedy obhajuje Fiala - ŽIVĚ

Praha - Vládní občanská demokratická strana zahájila v pražské hale O2 universum kongres, na kterém si po dvou letech bude volit nové vedení. Premiér Petr Fiala bude počtvrté obhajovat funkci předsedy ODS v sobotu, na dnešek jsou v plánu projevy čelných představitelů strany, ministrů či zástupců ODS ve vedení obou parlamentních komor. Fiala při příchodu na kongres odmítl, že by delegáti mohli doladit výběr prezidentského kandidáta.

Hlasovat se bude v sobotu po bloku vystoupení hostů, mezi kterými budou předsedové vládních koaličních stran či ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Fiala podobně jako první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura nemá pro hlasování více než 550 delegátů protikandidáta.

Premiér Fiala odmítl při příchodu novinářům potvrdit, že by se při sjezdu mělo v kuloárech rozhodnout o kandidátovi do prezidentské volby. "Toto určitě nebude, ale pečlivě pracujeme na tom, abychom měli kvalitního kandidáta," uvedl. Společného kandidáta se pokouší najít koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Europoslanec ODS Alexandr Vondra odmítl komentovat spekulace, že by se jím mohl stát sám.

Třicátý kongres ODS nese podtitul Věříme v budoucnost. Občanští demokraté ho zahájili několikaminutovým spotem, ve kterém připomněli třicetiletou historii strany.

Fiala na stejném místě obhájil mandát před dvěma lety s podporou 90 procent hlasů a ambicí dovést stranu po osmi letech v opozici do Strakovy akademie. Slib naplnil po říjnových sněmovních volbách, ve kterých v koalici Spolu s lidovci a TOP 09 získali občanští demokraté převahu nad hnutím ANO. Vládu, která má za sebou sto dnů hájení, Spolu utvořilo s koalicí Starostů a Pirátů.

Kongres původně plánovaný na polovinu ledna ODS odložila kvůli protikoronavirovým opatřením. Na rozdíl od původního termínu tentokrát covidová pravidla umožní sjezd s plnohodnotnou fyzickou účastí delegátů.

Vystrčil by rád na příštím kongresu přivítal nového prezidenta

Jako výzvu by měli občanští demokraté vzít podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila zvolení prezidenta, který by se za dva roky zúčastnil kongresu ODS. Hlasování o nástupci Miloše Zemana se uskuteční počátkem příštího roku a koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovců) by do něj chtěla vyslat společného kandidáta. Vystrčil v projevu upozornil na to, že na kongres tentokrát přišli i někdejší předsedové ODS a premiéři Miroslav Topolánek a Petr Nečas. Zdůraznil význam morálky a etiky i vysvětlování politiky, kterou strana vede.

"Vysvětlujme, je to velmi důležité," uvedl s tím, že ODS za osm let znovuzískávala hrdost a odvahu vést. Varoval v té souvislosti před arogancí a zapomínáním na potřeby ostatních. "Svoboda je tak silná, jak bude silná v ostatních zemích," uvedl s odkazem na podporu Ukrajiny v době, kdy čelí napadení Ruskem.

"Mám pocit, že máme právo mít radost, tvrdě jsme pracovali a byli jsme za to odměněni," komentoval Vystrčil návrat ODS do vládních pozic po osmi letech.

Vystrčil jako jediný z dosavadního vedení ODS nebude v sobotu obhajovat mandát. Předseda Petr Fiala mu ve své úvodní řeči poděkoval, a to nejen za práci v Senátu, ale i za práci v předsednictvu ODS, kde působil nepřetržitě od roku 2014.

Předseda horní komory připomněl svého zesnulého předchůdce Jaroslava Kuberu tím, že by určitě svůj projev začal pozdravem "dobrý den". Tak by podle svých slov chtěl na sjezdu ODS přivítat nového "pana prezidenta, nebo prezidentku". "Nebylo by to špatné, vezměme to jako výzvu," uvedl.

Vláda musí podle Černochové nastolit racionalitu po "mejdanu" minulých kabinetů

Po "mejdanu" socialistických a populistických vlád musí podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) vláda pětikoalice Spolu s Pirátů a STAN opět nastolit odpovědnost, kompetentnost, racionální přístup, reformy a postavit zemi na nohy. Uvedla to dnes na kongresu ODS, na kterém vedení občanských demokratů obhajuje mandáty. Nepochybuje o tom, že to vláda zvládne, a to i za nelehkých podmínek daných válečným konfliktem na Ukrajině. Připomenula poslední týdny, kdy jako ministryně obrany řídí změny v armádě a jejím rozpočtu. Podle svých slov nastoupila na resort, který osm let spal, a ona se ho nyní snaží probudit s tím, že v den útoku Ruska na Ukrajinu 24. února přišlo "probuzení tvrdé".

"Obrana je pilířem pravicové politiky. Jasně jsme říkali, co chceme, jak toho chceme dosáhnout," vzpomínala na doby v opozici, kdy volala po modernizaci armády. Zmínila, že tehdy slyšela, že už to s těmi zbraněmi přehání, že Česko je bezpečná země v bezpečné Evropě. Ve středu na vládě prosadila jako reakci na konflikt na Ukrajině finance na modernizační program a připravuje legislativní změny k vyšší akceschopnosti při vyzbrojování. Ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi (ODS) poděkovala, že s ním může pracovat "v tandemu", nikoli sporu.

Do pomoci Ukrajině při vyzbrojování armády darovalo Česko podle Černochové vojenský materiál za 1,1 miliardy korun. "Rusko slyší pouze na sílu, naše vojenská pomoc je proto zásadní," uvedla s tím, že s ukrajinskou stranou pravidelně komunikuje. Do pomoci zapojila také obranný průmysl. "Musíme činit maximum pro to, aby ukrajinská strana byla silná a nepřítele porazila, je to naším bytostným zájmem, protože víme, že na Ukrajině se bojuje i za nás," uvedla. Podobně se vyjádřil později i Stanjura, když hájil výdaje na armádu a pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Vláda ve středu schválila urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun.

Podle ministra dopravy a místopředsedy ODS Martina Kupky ruská agrese poukázala i na to, jak je důležitá dobrá organizace dopravy. Přispěla k přepravě humanitární i vojenské pomoci, ale také k přesunu uprchlíků, vysvětlil. Kupka v té souvislosti vyzdvihl práci zaměstnanců Českých drah, dalších dopravců, Správy železnic a ministerstva dopravy. "Prokázali mimořádnou houževnatost a solidaritu v pomoci Ukrajině," uvedl.

Dění bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu podle Kupky také ukázalo, že Česko dokáže fungovat pod tlakem náhlé krize. Zmínil, že ČR například jako jedna z prvních začala uzavírat svůj vzdušný prostor. "Když jsme schopni jako první reagovat a obstát v době krize, musíme podobně fungovat a obstát i v klidnějším období," konstatoval. Roli kultury a podpory takzvaných paměťových institucí v době konfliktu, kdy Ukrajina čelí východnímu totalitarismu barbarských Putinových hord, zmínil v proslovu ministr kultury Martin Baxa (ODS).