ODS zahájila kongres, funkci předsedy obhajuje Fiala - ŽIVĚ

Praha - Vládní občanská demokratická strana zahájila v pražské hale O2 universum kongres, na kterém si po dvou letech bude volit nové vedení. Premiér Petr Fiala bude počtvrté obhajovat funkci předsedy ODS v sobotu, na dnešek jsou v plánu projevy čelných představitelů strany, ministrů či zástupců ODS ve vedení obou parlamentních komor. Fiala při příchodu na kongres odmítl, že by delegáti mohli doladit výběr prezidentského kandidáta.

Fotogalerie

Hlasovat se bude v sobotu po bloku vystoupení hostů, mezi kterými budou předsedové vládních koaličních stran či ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Fiala podobně jako první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura nemá pro hlasování více než 550 delegátů protikandidáta.

Premiér Fiala odmítl při příchodu novinářům potvrdit, že by se při sjezdu mělo v kuloárech rozhodnout o kandidátovi do prezidentské volby. "Toto určitě nebude, ale pečlivě pracujeme na tom, abychom měli kvalitního kandidáta," uvedl. Společného kandidáta se pokouší najít koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Europoslanec ODS Alexandr Vondra odmítl komentovat spekulace, že by se jím mohl stát sám.

Třicátý kongres ODS nese podtitul Věříme v budoucnost. Občanští demokraté ho zahájili několikaminutovým spotem, ve kterém připomněli třicetiletou historii strany.

Fiala na stejném místě obhájil mandát před dvěma lety s podporou 90 procent hlasů a ambicí dovést stranu po osmi letech v opozici do Strakovy akademie. Slib naplnil po říjnových sněmovních volbách, ve kterých v koalici Spolu s lidovci a TOP 09 získali občanští demokraté převahu nad hnutím ANO. Vládu, která má za sebou sto dnů hájení, Spolu utvořilo s koalicí Starostů a Pirátů.

Kongres původně plánovaný na polovinu ledna ODS odložila kvůli protikoronavirovým opatřením. Na rozdíl od původního termínu tentokrát covidová pravidla umožní sjezd s plnohodnotnou fyzickou účastí delegátů.