ODS vyzvala k rezignaci Vojtěcha i krajskou hygieničku

Ostrava - První místopředseda ODS a šéf jejích poslanců Zbyněk Stanjura dnes vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k rezignaci. Funkci by podle něj měla opustit i ředitelka moravskoslezských hygieniků Pavla Svrčinová. Stanjura reagoval na dnešní náhlé zpřísnění protiepidemických opatření v Moravskoslezském kraji. Vojtěch podle něj nezvládá funkci ani komunikaci a vyhlášená opatření odporují tomu, co moravskoslezští hygienici dodneška tvrdili.

"Ministr zdravotnictví podle mého názoru opravdu nezvládá tu funkci celou dobu covidové krize. Pan premiér (Andrej Babiš) ho vždycky hájí a má dva argumenty - je mladý a je slušný, ale já myslím, že pro 1,2 milionu obyvatel našeho kraje je to prostě málo," řekl Stanjura novinářům. "Stát v Moravskoslezském kraji selhává," dodal. Podotkl, že ministr do nynějška tvrdil, že situace je pod kontrolou.

Podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky (ODS) bylo zcela nevhodné, že Vojtěch o zpřísněných hygienických opatřeních v regionu informoval na twitteru. Přes twitter podle něj omezil práva obyvatel celého regionu. "To pokládám za naprosto dehonestující," uvedl Unucka.

Podle Stanjury vyhlášená opatření zcela odporují tomu, co hygienici do dnešního dne prohlašovali. Poukazoval na to, že Svrčinová ještě minulý týden tvrdila ve Sněmovně, že vše je pod kontrolou. "Buď nám říkala nepravdu minulý týden nebo tento týden. A není možné, aby státní úředník takhle podával nepřesné a nevěrohodné informace. V takovém případě ten člověk musí z té funkce odejít," uvedl Stanjura.

Odpovědnost by dle něj měl přijmout i management OKD a ministryně financí Alena Schillerová (ANO), protože OKD je státní firma. "Celá Česká republika viděla, jaké problémy byly ve Slezském Vojvodství v Polské republice, nestalo se nic. Přichází to pozdě a bude to mít velmi neblahé důsledky pro občany a podnikatele našeho kraje," řekl Stanjura.

Ode dneška podle nařízení hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Podle hygieniků se totiž v kraji začíná covid-19 šířit komunitně a proniká do rizikové skupiny lidí nad 65 let.