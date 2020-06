ODS v kampani nabídne recepty se zkušeností z doby epidemie

Praha - Zkušenosti ze tří měsíců, kdy se Česko potýkalo s epidemií koronaviru, chce nabídnout opoziční ODS voličům před podzimními krajskými a senátními volbami. S programem "Postavme Česko na nohy" se předseda občanských demokratů Petr Fiala ve středu vydá do regionů. Kompetence ODS se plně ukázala v době krize, kdy vláda většinu receptů navrhovaných ODS přebrala, uvedl na dnešní tiskové konferenci Fiala s dovětkem, že co nepřebrala, to musela po několika týdnech akceptovat.

"Proč bychom měli volit kopii, když máme originál, který přichází s lepšími recepty," shrnul Fiala postoj, se kterým půjde ODS do voleb.

Volební program, o kterém ODS mluví jako o manuálu k řešení, obsahuje závazek, že ODS nedovolí v případě druhé vlny epidemie zastavení celé ekonomiky, takzvané "vypnutí". "Vypnutí země se nesmí za žádnou cenu opakovat, je třeba připravit rychlé, pružné, inteligentní řešení," uvedl dnes předseda sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je podle něj třeba také obnovit důvěru v lidi a podnikatele a šetřit na státu, nikoli na lidech. "Okolní státy budou investovat do ekonomiky, my to musíme udělat taky. Současně musíme zastavit plýtvání a byrokracii," uvedl. Epidemie podle místopředsedy ODS Martina Kupky ukázala, že lidé jsou připraveni využívat digitální technologie, stát v nich ale pokulhává.

Za předvolební kampaň ze strany vládního hnutí ANO označil Fiala snahu vlády a premiéra Andreje Babiše (ANO) použít na kompenzace po koronavirové krizi sdílené daně, což bude znamenat zkrácení příjmů obcí a měst. Vláda sice samosprávám slibuje dotace, ty ale mohou být výběrové. Premiér tak na svých výjezdech může slibovat, popsal Stanjura strategii hnutí. "Je před námi volební kampaň a úplně vidím ty výjezdy ministrů a premiéra a sliby, že vám to zařídím, tu dotaci... Andrej Babiš miluje dotace," dodal Stanjura.