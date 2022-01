ODS, TOP 09 a lidovci půjdou do komunálních voleb v koalici Spolu

Praha - Pražská ODS, TOP 09 a KDU-ČSL půjdou do podzimních komunálních voleb společně v koalici Spolu, která bude stejná jako na parlamentní a vládní úrovni. Koaliční smlouvu chtějí mít hotovou do konce března. Za volební úspěch budou považovat výsledek nad 30 procent hlasů. Lídr kandidátky bude z řad občanských demokratů. Při podpisu memoranda o spolupráci to řekli předsedové krajských organizací Marek Benda (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09) a Vít Šolle (KDU-ČSL). TOP 09 a lidovci nyní v Praze v uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) vládnou s Piráty a Prahou Sobě, ODS je v opozici.

"Když skončily podzimní parlamentní volby a viděli jsme ten fenomenální úspěch, kterého Spolu v Praze dosáhlo, že nás volili nejen naši voliči, ale také lidé, kteří chtěli pravostředovou vládu, dal jsem si za úkol, že vytvoříme takovou koalici v Praze. Věříme, že se nám podaří v podzimních volbách zvítězit," řekl Benda.

Podle Pospíšila voliči loni ve sněmovních volbách nevolili pouze proti tehdejšímu bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ale chtěli změnu a středopravou vládu.

Podepsané memorandum je definitivním dokumentem potvrzujícím spolupráci. Strany mají harmonogram, podle kterého budou podle Bendy dopracovány mimo jiné programové části a koaliční smlouva včetně "technikálií". Vše by mělo být hotovo do konce března. "Ale není to datum nijak smrtící, ale rádi bychom do konce března měli koaliční smlouvu hotovu," řekl Benda.

Ve volbách chce Spolu získat minimálně 30 procent hlasů a směřovat svůj výsledek chce podle Bendy ke 40 procentům. "Budeme spokojeni, když ten výsledek bude začínat třicítkou," dodal Pospíšil. Na prvních 33 místech kandidátky bude mít ODS 18 míst včetně lídra, TOP 09 pak 12 pozic a lidovci tři místa. Kandidát na primátora bude z ODS. Pospíšil řekl, že nepředpokládá, že by občanští demokraté vybrali někoho, kdo by zbylým dvěma stranám vadil.

V nyní vládnoucí koalici s Piráty a Prahou Sobě budou TOP 09 a KDU-ČSL pokračovat. "TOP 09 uzavřela závazek pro toto volební období, a to dodržíme. Bavíme se nyní o tom příštím. Tento krok není krokem proti našim současným koaličním partnerům," řekl Pospíšil. Dodal, že by Spolu v budoucnu rádo v Praze vládlo ve obdobném složení jako ve vládě, tedy se STAN a Piráty.

Co nové koalici vadí na současném fungování města, nechtěli dnes říkat. "Toto není začátek předvolební kampaně," řekl Benda.

Komunální volby v roce 2018 v Praze vyhrála ODS, která má v 65členném městském zastupitelstvu 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly. ANO má 12 zastupitelů a spolu s ODS je v opozici. Koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil má většinu 39 mandátů.

brn snm