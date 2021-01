ODS, TOP 09 a KDU-ČSL nepodpoří prodloužení stavu nouze

Praha - Opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nejspíš nepodpoří žádost o prodloužení nouzového stavu, kabinet podle nich nedostatečně odškodňuje lidi postižené koronavirem. Řekli to dnes novinářům ve Sněmovně po jednání s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Pokud vláda dlouhodobě odmítá opoziční návrhy, nemůžou být strany spoluodpovědné za to, co dělá, uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda bude ve čtvrtek ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Pokud získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna.

Nouzový stav vládě dává nebývalé pravomoci zasahovat do práv občanů, kabinet ale stav není schopen využít adekvátně a často dochází ke zmatečnému rozhodování, míní Pekarová Adamová. Uvědomuje si přitom, že nouzový stav je v aktuální situaci v České republice potřebný zejména kvůli zdravotnickým zařízením. Žádá vládu, aby nejen poskytovala opozici informace, ale také jí naslouchala.

"Hodně jsme se věnovali transparentnosti zveřejňování informací ohledně vakcín, ať už toho, kolik jich bylo proočkováno, nebo kolik jich máme vůbec k dispozici. Věnovali jsme se také distribuci vakcín v rámci jednotlivých krajů a tomu, jak se situace v této oblasti může zlepšit," dodala Pekarová Adamová k dnešnímu jednání.

"Nepodpoříme další prodlužování (nouzového stavu) především z důvodu, že vláda nemá dostatečné a adekvátní kompenzace pro lidi, kterým omezuje podnikání, možnost příjmů, živobytí a dostává je do neřešitelné situace," poznamenal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"ODS nemá pocit, že jak v otázkách očkování, tak v dostatečném odškodňování vláda zaujala vstříčný postoj. Máme zítra (ve čtvrtek) dopoledne poslanecký klub, ale nepředpokládám, že bychom hlasovali pro prodloužení nouzového stavu. Vláda neplní to, co by se plnit mělo," uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.