ODS se vyslovuje pro odvolání Vojtěcha i obnovení krizového štábu

Praha - Situaci kolem koronavirové epidemie by podle opoziční ODS pomohlo zlepšit odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), obnovení činnosti Ústředního krizového štábu či podpora živnostníků, malých podnikatelů či samoživitelek. Zástupci občanských demokratů to řekli na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně. Měly by se podle nich také zvýšit kapacity hygienických stanic.

Předseda ODS Petr Fiala novinářům řekl, že vláda naprosto promarnila dobu mezi první a druhou vlnou nemoci, kterou dostala k dispozici díky disciplinovanosti občanů. "Premiér (Andrej Babiš, ANO) bohužel vše vsadil na marketing a rozhodl se, že bude ignorovat rady odborníků. Apeluji na premiéra a vládu, aby okamžitě spustili pětibodový plán krizového řízení, který jsme nazvali jednoduše Krize," uvedl Fiala.

Do pětibodového seznamu zařadila ODS na první místo výměnu ministra Vojtěcha, dalším je obnovení krizového štábu, po kterém volají i další opoziční strany a vládní ČSSD. "Dále iniciovat jednání s řediteli škol a učiteli a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené. A zajistit podmínky pro učitele, aby mohli vyučovat s kvalitními respirátory, eventuálně dalšími ochrannými prostředky," dodal Fiala.

ODS požaduje i znásobení kapacit hygienických stanic, aby fungovalo trasování kontaktů nakažených osob. Podle strany je to základním předpokladem pro udržení počtu nakažených ve zvládnutelných mezích. Strana chce také podpořit živnostníky, malé a střední podnikatele či matky samoživitelky. "Předložili jsme návrh na zrušení superhrubé mzdy, odpuštění sociálních odvodů malým firmám do konce roku a odpuštění záloh na sociální pojištění živnostníkům," uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.