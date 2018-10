Praha - Na dnešní schůzce ODS a Pirátů jejich vyjednávací týmy řešily pouze priority fungování hlavního města Prahy, nikoli vytvoření koalice. Obě strany označily schůzku za povolební jednání, která chtějí absolvovat se všemi uskupeními, která se dostala do zastupitelstva hlavního města. Novinářům dění na schůzce popsali zastupitelé obou stran. ODS bude dnes ještě jednat s koalicí TOP 09 a STAN a s hnutím ANO. Piráti se setkají se zástupci Prahy sobě a koalice TOP 09 a STAN. V pondělí by se chtěli sejít s hnutím ANO.

"Převážně jsme mluvili o tom, co Praha potřebuje, o tom, jaká je časová osa pro napravení chyb, které tady byly. Dohodli jsme se na tom, že se za týden sejdeme k dalšímu jednání," řekl lídr ODS Bohuslav Svoboda. Občanští demokraté si s Piráty vyjasnili, jak by mělo fungovat zastupitelstvo. "Nechceme, aby to fungovalo jako dosud, kdy vládnoucí koalice válcovala opozici," řekl lídr Pirátů Zdeněk Hřib s tím, že při jednání nepadly nabídky na vytvoření koalice.

Ve stejném duchu chce vést ODS jednání i s dalšími subjekty. Až na základě výsledků těchto schůzek chtějí občanští demokraté zahájit koaliční jednání. Jednání ODS podle Svobody odmítlo sdružení Jana Čižinského Praha sobě. "Znova budeme kontaktovat pana Čižinského, protože nám není jasné, proč se někdo nechce sejít s vítězem voleb a nevidíme takové rozdíly v programu," řekla místopředsedkyně Alexandra Udženija. Proti tomu Piráti mají schůzku s Prahou sobě naplánovanou na dnešek. "Možná už i může být označena jako koaliční jednání," řekl Hřib.

Již před prvním oficiálním povolebním jednáním Piráti mluvili o ambici na obsazení postu primátora Prahy a upřednostnění vyjednávání o koalici s Prahou sobě poslance Jana Čižinského a Spojenými silami pro Prahu, které tvoří TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Piráti po setkání s ODS uvedli, že dosud nemají nic, co se týče koalice, sjednané. "Dopředu řečené koalice vždycky prochází dalším vývojem," dodal Svoboda s tím, že se u něj Piráti nemusí obávat kumulace funkcí, protože pokud se stane primátorem, složí poslanecký mandát.

Vyjednavací tým Pirátů přišel do sídla pražské ODS v Truhlářské ulici krátce po 16:00. Piráty zastupují lídr do zastupitelstva hlavního města Zdeněk Hřib, poslanec a bývalý pražský zastupitel Jakub Michálek a předseda klubu Adam Zábranský. Za občanské demokraty jednal lídr Bohuslav Svoboda, předseda pražské ODS Tomáš Portlík a místopředsedkyně strany Alexandra Udženija.

Komunální volby v Praze vyhrála ODS, která získala v pětašedesátičlenném zastupitelstvu hlavního města 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů stejně jako třetí Praha sobě a čtvrtá koalice TOP 09 a STAN. Zbývajících 12 křesel obsadí politici zvolení na kandidátce hnutí ANO.