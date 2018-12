Praha - Vedení ODS dnes potvrdilo europoslance Jana Zahradila jako lídra pro evropské volby. V květnu příštího roku bude do Evropského parlamentu kandidovat již počtvrté. Volby chápe nejen jako evropské, jejich výsledky podle něj potvrdí i postavení ODS na vnitropolitické scéně. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy chce ODS zachovat Evropskou unii. Na tiskové konferenci řekl, že pro její záchranu je třeba provést nezbytné změny. Zahradil zdůraznil hlavně představu ODS o pružné vícerychlostní EU, kde mají státy dostatek volnosti v míře integrace.

Další kandidáty do evropských voleb výkonná rada ODS vybere 21. ledna. Do té doby odmítl předseda ODS jmenovat možné další osobnosti pro kandidátní listinu. Zahradil uvedl, že jeho nominace není překvapením, pro eurovolby je totiž hlavní tváří Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) a její parlamentní skupiny ECR. Jako vedoucí kandidát je nominantem ECR na post předsedy Evropské komise, ačkoli konzervativci praxi takzvaných stranických "spitzenkandidátů" odmítají. On sám zdůrazňuje, že Evropská komise má být primárně nepolitická a budoucího šéfa komise by premiéři a prezidenti měli mít možnost vybrat a europarlamentu k potvrzení nabídnout podle své vůle.

V ČR má ODS podle Zahradila ambici ve volbách zvítězit. Nyní stranu spolu s ním reprezentuje v europarlamentu ještě místopředseda občanských demokratů Evžen Tošenovský. Za reálný Zahradil považuje zisk čtyř mandátů. Podle Fialy je Zahradil kompetentní v evropských a zahraničněpolitických otázkách a v neposlední řadě ho zná veřejnost.

Koncem listopadu Zahradil v Bruselu odstartoval celoevropskou předvolební kampaň. Nabídl první část volebního programu, který počítá například s velkou prověrkou veškeré unijní legislativy tak, aby EU mohla skutečně řešit problémy a fungovala úsporně. Další část kampaně věnuje ODS například bezpečnosti.

Lídry své kandidátky zatím představili sociální demokraté, do voleb je povede europoslanec Pavel Poc, komunisté budou o kandidátce jednat v sobotu, předpokládá se nicméně, že o zvolení se bude znovu ucházet z prvního místa kandidátky místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Lidovci se rozhodli jít do voleb sami, nikoli v bloku s dalšími menšími pravicovými uskupeními, i v čele jejich kandidátky bude zřejmě stát některý z dosavadních europoslanců. TOP 09 jedná o společné kandidátce s hnutím STAN. Piráti budou kandidátku schvalovat na lednovém jednání svého celostátního fóra. Zatím není jasné, kdo povede do evropských voleb kandidátku vládního hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš už nicméně avizoval, že chce osobně vést předvolební kampaň.