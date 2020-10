ODS považuje zákaz nočního vycházení za nelogický

Praha - Opoziční občanští demokraté považují za naprosto nelogické opatření zakazující vycházení od 21:00 do 04:59, které bude platit od středy. Vláda jej vyhlásila v pondělí večer. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekla poslankyně Jana Černochová. ODS je pro co nejrychlejší návrat žáků prvních a druhých tříd k prezenční výuce na základních školách. Ve střídavém režimu by podle Černochové měli do škol docházet také deváťáci.

Výjimky ze zákazu nočního vycházení platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

"Kdyby to byl apel, prosba na občany, tak tomu rozumíme. Ale pokud budou starostové, hejtmani, primátoři nuceni posílat strážníky městské policie nebo Policie ČR do ulic kontrolovat řidiče městské hromadné dopravy, kterého se někdo bude v deset hodin ptát: 'Opravdu jste řídil tu tramvaj?', to nám přijde jako mrhání jak finančními, tak lidskými prostředky," řekla Černochová.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes po mimořádném jednání vlády uvedl, že se ani první stupeň základních škol nevrátí od pondělí k prezenční výuce. Původně to slíbil, epidemická situace to podle něj však neumožňuje.

Podle ODS je nutné, aby se do lavic vrátily děti z prvních a druhých tříd a také deváťáci v rámci střídavého vyučování. "Pokud chceme, aby současní deváťáci dobře prospívali na středních školách, není možné ani tuto třídu, ani tuto generaci nějakým způsobem pominout. Představa občanských demokratů je ta, že by mohli chodit po pěti jednou, dvakrát týdně do školy na konzultace, alespoň český jazyk, matematiku a cizí jazyk, aby byli připraveni na přijímací zkoušky. Pokud nezačnou teď, tak už to nedoženou," dodala Černochová.