Praha - ODS, Piráti a lidovci sesbírali podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze Sněmovny, na které chtějí probírat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za loňský rok, deficitní státní rozpočet či situaci kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Opoziční strany to dnes oznámily na společné tiskové konferenci v dolní komoře. Jejich předsedové nechtěli předjímat, jestli by mohli usilovat o hlasování o nedůvěře vládě, pokud by Sněmovna neschválila program mimořádné schůze.

Zprávu NKÚ hodnotící loňský rok se chystá mimořádně probírat i vláda. Podle úřadu stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet se proti zprávě ohradil dopisem. Babiš kritizoval šéfa NKÚ Miroslava Kalu, který podle něj dělá politiku, což mu nepřísluší.

Fiala novinářům řekl, že vláda vystupuje, jako by neměla žádnou strategii. Občanští demokraté s Piráty a lidovci proto podle něj chtějí "spustit cvičný poplach, že končí hostina". "Končí žerty, protože když se vláda nevzbudí, tak po ní zůstane jen hromada řečí, ale ani jedna podstatná reforma a za námi budou ztracené roky," uvedl Fiala. Dodal, že bude chtít slyšet konkrétní termíny chystaných kroků a jasné odpovědi.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš apeloval na zveřejnění výsledků unijního auditu ohledně dotací pro Babišovu bývalou společnost Agrofert. Piráti tento týden ve Sněmovně neúspěšně navrhovali, aby požádala Evropskou komisi o zveřejnění výsledků auditu do poloviny května, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu. Mluvit by se o tom mělo znovu. "Aby občané věděli, jestli premiér Babiš je tak čistý, jak celou dobu tvrdí," konstatoval Bartoš.

Třetím tématem probíraným na mimořádné schůzi by měl být rozpočet. "Vláda stojí na místě, je to vláda odkladů, slibů a sliby není schopna plnit," konstatoval šéf KDU-ČSL Marek Výborný. Kritizoval chaotické kroky vlády, chybějící důchodovou reformu nebo neschopnost státu řádně financovat sociální služby.