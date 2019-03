Praha - Opoziční ODS předloží novelu zákona o zajišťování obrany státu, která má garantovat, že Česko bude každoročně vydávat na obranu země dvě procenta HDP, jak slíbilo spojencům. Novináře o tom spolu s předsedou ODS Petrem Fialou dnes informovala expertka ODS pro obranu poslankyně Jana Černochová. O návrhu jednala s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO), zda pro návrh získá podporu, bude podle ní záviset na něm a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Na obranu nyní ČR vydává jedno procento HDP.

"Pan ministr by byl rád, kdyby měl více garantovaných prostředků," vyhnula se Černochová odpovědi na dotaz, zda už má pro legislativní zakotvení českých závazků vůči Severoatlantické alianci slib podpory.

Návrh počítá s tím, že by rozpočet ministerstva obrany byl v příštích letech postupně navyšován tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhl úrovně dvě procenta HDP. Součástí návrhu bude podle Černochové i zavedení čtyřletých cyklů kontroly prostředků na obranu ve výhledu deseti let.

Návrh ODS předloží v době, kdy ČR slaví 20. výročí vstupu do NATO. Podle Černochové to ale není akt vděčnosti. "Obrana vlastního území je to nejdůležitější," konstatovala. Současně je ale podle ODS v strategickém zájmu Česka, aby transatlantické spojenectví přetrvalo a rozvíjelo se.

V současné době Česko vydává místo slibovaných dvou procent HDP na obranu jen lehce přes jedno procento. Podle expertů by mělo investovat více, pokud chce být platným členem NATO. ČR se zavázala platit na obranu dvě procenta HDP, naposledy tolik ale vydávala v roce 2005. Od té doby výdaje klesaly, v roce 2014 byly dokonce nižší než procento. Vnitřní dluh armády tak narostl na desítky miliard korun. Nyní ČR slibuje, že dvou procent dosáhne do roku 2024.