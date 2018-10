Praha - Výsledek občanských demokratů v senátních volbách označil jejich šéf Petr Fiala za první vítězství strany po devíti letech. Podle něj voliči dali jasné najevo, že ODS je alternativa k populistům a extrémistům i k vládnímu hnutí ANO. Fiala to řekl novinářům. ODS měla ve druhém kole voleb 11 kandidátů, zvoleno bylo deset z nich.

"Polokomunistická vláda nebude mít většinu v Senátu," řekl šéf ODS, který vítězství v senátních volbách považuje za nesmírně důležité. Podle něj je výsledek pro stranu výborná zpráva, označil ho za první vítězství ODS po devíti letech.

Další postup občanských demokratů nechtěl zatím komentovat. Uvedl, že se nejdřív spojí se všemi zvolenými senátory ODS. "Nechte nám chviličku času, abychom se mohli věnovat tomu pocitu vítězství," řekl Fiala. Ze stranické kanceláře se při oznamování průběžných výsledků ozýval potlesk.

Také místopředsedkyně strany Alexandra Udženija řekla, že senátní volby ukázaly, že ODS je silnou pravicovou alternativou vůči ANO. ODS letošní volby do třetiny horní komory vyhrála, bude mít druhý až třetí nejsilnější klub s 16 členy, stejně jako lidovci.

Výsledky voleb byly pro ni místopředsedkyni strany příjemným překvapením, tak výrazný úspěch nečekala. Ukázalo se, že jsme alternativou k ANO, že jsme alternativou pro pravicové voliče, řekla novinářům. "Levicová Sněmovna to teď nebude mít lehké," dodala.

ODS v těchto volbách získala deset mandátů. Je možné, že se její klub může rozšířit o další zvolené senátory, které podpořila.

Šéfem klubu ODS by mohl být dál Vystrčil, šéfem Senátu Kubera

Šéfem senátního klubu ODS by měl zůstat Miloš Vystrčil. Pokud bude frakce ODS nejsilnější, mohla by na šéfa Senátu navrhnout dosavadního místopředsedu horní komory Jaroslava Kuberu. Novinářům to dnes řekl dosavadní šéf senátního klubu občanských demokratů Miloš Vystrčil. Podle něj by klub mohl mít víc než 16 členů. Strana bude jednat o spolupráci i se zvolenými senátory, které podpořila.

"Pokud budeme nejsilnějším klubem, tak potom by náš klub měl nominovat předsedu Senátu a mělo by tomu odpovídat i zastoupení ve výborech, komisích a dalších orgánech Senátu," uvedl Vystrčil.

Podle něj je jméno Jaroslava Kubery tím, o němž by měl klub na případný předsednický post uvažovat. "Další jména říkat nebudu. Je jedno a pro mě první," řekl Vystrčil. Šéf strany Petr Fiala řekl, že Kubera je "určitě zkušený a vynikající politik".

Vystrčil zdůraznil, že klub ODS ještě nezasedal. Dodal také, že by ho dál rád vedl. Že by měl v čele frakce zůstat, zmínila i místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Strana bude o spolupráci jednat i se zvolenými senátory a senátorkami, které ve volbách podpořila. Vystrčil jmenoval Mikuláše Beka, Herberta Paveru, Pavla Fischera, Hanu Žákovou a Jitku Chalánkovou. Řekl, že o Jiřím Drahošovi neuvažuje a nepředpokládá, že by se členem klubu ODS stal.

Senát bude mít nyní podle Vystrčila víc síly na to, aby "ty hlouposti, které přijdou ze Sněmovny", opravil, zabrzdil či zamítl. "Málo se o tom mluví, ale 60 procent našich návrhů na opravy zákonů, které pošleme do Sněmovny, uspěje. Není to tak, že bychom tady byli k ničemu. My skutečně opravujeme věci, které tomuto státu šetří desítky a stovky milionů korun a občanům třeba zbytečné chození na úřady," řekl Vystrčil. Za výsledkem strany ve volbách je podle něj to, že se jí vrací důvěra voličů.