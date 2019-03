Praha - Hospodaření ODS skončilo v roce 2018 se ztrátou 13,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční finanční zprávy za rok 2018, kterou občanští demokraté odevzdali Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Po třech letech s kladným hospodářským výsledkem stranu dostaly do záporných čísel výdaje na kampaň do senátních a komunálních voleb, které dohromady stály 99,2 milionu korun.

Celkové výnosy ODS loni činily téměř 157 milionů korun. Tvořily je především státní příspěvky a dary, shodně přibližně ve výši 69,7 milionu. Náklady dosáhly bezmála 170 milionů, přičemž nejvíc ODS vydala na kampaň. Propagace před senátními volbami vyšla na 15,6 milionu, komunální politici využili 83,5 milionu korun.

ODS tak po třech letech s kladným hospodářským výsledkem skončila v záporných číslech. "Důvodem byly výdaje oblastních a místních sdružení, která do svých kampaní v komunálních volbách investovala našetřené peníze z předchozích čtyř let," vysvětlila strana v tiskové zprávě.

V roce 2017 hospodařila ODS s přebytkem 26,8 milionu korun.