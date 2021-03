ODS: Děti při návratu do škol testujte PCR testy ze slin, ne antigenními testy

Praha - Zástupci pražské ODS požadují změnu plánovaného testování dětí na covid-19 při návratu do škol. Podle občanských demokratů by měly být místo antigenních testů použity pravidelné PCR testy ze slin prováděné doma. Prokázala to pilotní testování dětí v pražských školách, sdělila dnes ČTK mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Rovněž ministerstvo školství by využití PCR testů u školních dětí uvítalo, s prováděním testů doma ale nesouhlasí, řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Školy by se měly podle nynějších plánů vlády začít otevírat nejdřív od 12. dubna. Antigenní testy jsou ve srovnání s PCR testy levnější, výsledek je rychleji k dispozici, jsou ale méně přesné.

"Pilotní testování ukázalo, že je nutné vynechat nepříjemný stěr z nosu. Pravidelné PCR testy ze slin, prováděné v domácím prostředí a jejich vyhodnocování metodou poolování, může přinést optimální a všemi akceptovatelné řešení, které dokáže odhalit spolehlivě i nebezpečné mutace, kterých se vláda bojí," uvedla radní Prahy 6 Marie Kubíková (ODS). K obdobnému závěru došla při pilotním testování radnice Prahy 9.

Předseda pražské ODS a místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík kritizoval postup vlády i kvalitu státem koupených testů. "Ministr školství (Robert) Plaga, který má spolu s ministrem zdravotnictví (Janem) Blatným přijít s konkrétním plánem a předložit jasná a přesvědčivá data, nechává místo toho ministra vnitra (Jana) Hamáčka objednávat nekvalitní a levné antigenní testy pro naše děti," řekl. ODS se nelíbí ani délka uzavření škol. Podle starostky Prahy 5 Renáty Zajíčkové se u dětí ztrácí motivace a prohlubují se deprese.

Testování dětí v uplynulých týdnech vyzkoušel magistrát spolu s některými městskými částmi. Například v Praze 9 žáci ZŠ Litvínovská a MŠ Velvarská dostali od radnice testy domů. V případě negativního testu mohly děti do školy, kde odevzdaly formulář s výsledkem. Rozdíly v senzitivitě PCR a antigenních testů se prý pohybovaly v řádu desítek procent. Představitelé magistrátu na začátku března řekli, že by rovněž uvítali užití PCR testů místo těch antigenních. Plaga pak uvedl, že by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také spolehlivější testy PCR.

Ministerstvo podle své mluvčí prosazuje metodu neinvazivních PCR testů od ledna tohoto roku. Podle jeho návrhů by tato metoda zejména pro menší děti byla nejvhodnější, řekla Lednová. S testováním doma ale úřad nesouhlasí. Nebylo by tak podle něj jisté, zda se test provedl správně. Ministerstvo podle Lednové ale počítá s tím, že v případě dětí ve školkách a v první a druhé třídě základních škol bude moct být u testování dítěte ve škole rodič.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese a ostatní se učí na dálku. Ministerstvo školství má podle Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. V únoru školám poslalo 3,5 milionu respirátorů, tedy deset kusů na zaměstnance. Počítá s testováním dvakrát týdně antigenními testy a vyjednalo přednostní očkování pracovníků škol.