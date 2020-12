ODS či obce rozhodnutí Senátu o daních vítají, TOP 09 je kritická

Praha - Předseda opoziční ODS Petr Fiala považuje dnešní rozhodnutí Senátu o daňovém balíčku za rozumný kompromis, který zajistí lidem více peněz v době, kdy je potřebují. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky návrh prospěje středně a nízkopříjmovým. Ocenil také kompenzace, které umožní rozvoj obcí i krajů. Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se díky tomu Senátu částečně podařilo odvrátit likvidaci samospráv. Sdružení místních samospráv uvítalo kompenzace propadu daňových příjmů. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ale uvedl, že jeho strana daňový balíček ve Sněmovně nepodpoří, protože nebyly splněny podmínky týkající se zákona o rozpočtové odpovědnosti.

"Mám opravdu radost, že v Senátu prošlo námi připravené řešení. Ukázala se síla senátorských klubů ODS + TOP a KDU a síla naší spolupráce," uvedl po senátním hlasování předseda ODS Fiala na twitteru. Schválený návrh podle něj rozumně kombinuje snížení daně z příjmu se zvýšením slevy na poplatníka a nahrazuje výpadky z příjmů obcí a krajů úpravou rozpočtového určení daní. Řešení podle něj zajistí více peněz lidem v době, kdy je potřebují. Fiala věří, že senátem schválená podoba daňového balíčku má velkou šanci projít Poslaneckou sněmovnou.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek zdůraznil, že žádný ze senátorů jeho strany návrh v horní komoře nepodpořil. "Bez zachování zákona o rozpočtové odpovědnosti a úspor ve státním rozpočtu to máme za rozpočtový hazard," uvedl Kalousek po hlasování na twitteru. Dodal, že stejně se zachovají i poslanci TOP 09.

Podle předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslavy Vostré z KSČM se úpravy daňového balíčku, které provedl Senát, daly očekávat. "Budeme se jimi zabývat na jednání našeho poslaneckého klubu, až se nám to vrátí do Poslanecké sněmovny. Z toho co zatím vím, budu doporučovat klubu podpořit senátní verzi," řekla Vostrá ČTK.

Spokojený s výsledkem dnešního hlasování Senátu je předseda KDU-ČSL Jurečka. "Podpora pracujících rodičů a lidí výrazně vzroste, pomůže to především středně a nízkopříjmovým," uvedl Jurečka. Dohoda lidovců, ODS a TOP 09 v Senátu má podle šéfa KDU-ČSL velký smysl i pro obce, města a kraje, které se budou moci rozvíjet a dokážou zafinancovat sociální či zdravotní služby.

Sdružení místních samospráv, jehož členy jsou asi 2000 měst a obcí, uvítalo senátory schválené kompenzace propadu daňových příjmů. "Menším obcím tak zachránili i například provoz školek či sociálních zařízení, které by tyto obce při skokovém poklesu příjmů nemohly udržet," sdělil dnes večer v tiskové zprávě předseda sdružení a europoslanec Stanislav Polčák (STAN). "Uděláme vše pro to, aby poslanci senátní verzi podpořili, a jsme připraveni na den projednávání svolat starosty a starostky do Prahy," doplnil.

Senátem schválené kompenzace daňových výpadků pro obce, města a kraje ocenil i pražský primátor Hřib. "Díky společnému úsilí představitelů samospráv napříč politickým spektrem a republikou se podařilo částečně odvrátit hrozící likvidaci samospráv," uvedl Hřib. Zároveň ale varoval, že kompenzace nepokryjí veškeré ztráty. "Dopad schválení daňového balíčku na rozpočet obcí a krajů bude naštěstí menší, než se původně očekávalo, i tak to ale bude citelná a nepříjemná rána," napsal pražský primátor. Praha podle něj přijde o zhruba devět miliard ročně, tedy 15 procent rozpočtového příjmu. "Chybět budou peníze na provoz MHD, rozvoj kanalizace, opravy chodníků, záchranku, stavbu školek a škol nebo třeba zimní údržbu ulic," varoval dnes primátor ve večerní tiskové zprávě.

Senát dnes souhlasil s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Horní komora také rozhodla o zvýšení základní daňové slevy na poplatníka z dosavadních 24.840 korun ročně na 27.840 Kč v příštím roce a na 30.840 Kč v roce 2022. Obcím a krajům mají být podle Senátu výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy nahrazeny z 80 procent, a to zvýšením jejich výnosů z daní.