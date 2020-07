ODS chce zvýšení odměn členů volebních komisí o 500 Kč

Praha - Občanští demokraté navrhnou zvýšení odměny pro členy volebních komisí při podzimních krajských a senátních volbách alespoň o 500 korun. Na tiskové konferenci to řekl místopředseda ODS Martin Kupka. Řadoví komisaři nyní dostávají 1800, předsedové 2200 a místopředsedové 2100 korun. ODS také vyzvala ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby co nejdříve zveřejnil manuály pro školy pro postup při případné nákaze koronavirem v zařízení. Termín 17. srpna je podle místopředsedy občanských demokratů Martina Baxy pozdní. Podle Plagy budou ve školách zvýšené hygienické standardy podobně jako na jaře.

ODS podporuje tři ze čtyř forem voleb pro možnost hlasování z karantény, které navrhlo ministerstvo vnitra - takzvané drive-in hlasování z automobilu ve speciálním volebním prostoru, zvláštní okrsky zřízené například v uzavřených domovech důchodců a výjezdní volební komise s přenosnou volební schránkou. Naopak možnost zmocnění zástupce pro provedení volby považuje strana za neústavní.

O možnosti přidat na odměnách členům volebních komisí, aby jich na podzim nebyl nedostatek, vnitro podle úterního vyjádření ministra Jana Hamáčka (ČSSD) nejednalo. "Pokud by k tomu došlo, museli bychom přijmout zvláštní opatření, například doplňování komisí z řad obecních či krajských úředníků," uvedl. Na úterní schůzce s opozičními lídry proto podle svých slov na zástupce stran apeloval, aby připravili nominace do komisí.

Podle Baxy musí Plaga jasně říci, za jakých podmínek budou školy od 1. září fungovat. Základem je podle něj prezenční výuka, ředitelé, učitelé i rodiče ale musí vědět, jak postupovat v případě, že se objeví byť jen jeden žák s podezřením na koronavirus. Místopředseda ODS též uvedl, že chybí konkrétní plán, jak pomoci rodinám žáků, kteří mohou jen obtížně dosáhnout na případnou distanční výuku, jak budou případně distribuovány hardware a software a jak budou školy v tomto ohledu podpořeny.

Od 1. září začne nový školní rok pro všechny žáky. Při běžné výuce se budou dodržovat přísnější hygienická pravidla podobně jako na jaře. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.

"Jak jsem avizoval i na konci školního roku, 14 dnů před startem školního roku dostanou školy podrobnější pokyny, kde budou detailnější instrukce krajských hygienických stanic, jak třeba postupovat. Co se týká i finančního posílení škol na vybavení hardwarovou a softwarovou technikou, jedeme podle harmonogramu a nemyslím si, že jde postupovat rychleji," řekl Plaga. Školy se podle ministra nemusí obávat toho, že by například musely mít nakoupeny a nainstalovány rámy měřící teplotu.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura zopakoval, že strana připravila ekonomická opatření, díky nimž by daňovým poplatníkům zůstalo zhruba 130 miliard korun. Mezi návrhy patří zrušení superhrubé mzdy, odpuštění minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) do konce roku nebo prodloužení období, dokdy podniky do 50 zaměstnanců nemusí platit sociální pojištění, do konce roku. Dalšími návrhy ODS jsou odpuštění daně z příjmu OSVČ pro letošní rok nebo zvýšení základní slevy na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob.

Šéf ODS Petr Fiala kritizoval vládu za nezabezpečení dostatečných testovacích kapacit nebo nefunkčnost systému chytré karantény, která umožňuje zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, třeba za pomoci dat z mobilních telefonů nebo údajů bank. Podle Fialy se znovu opakuje chaos z prvních měsíců epidemie koronaviru. Tehdy se ale dalo leccos omluvit, dnes už musí být stát připraven, míní.