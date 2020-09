ODS chce změnou zákona umožnit lékárnám zapojit se do testování

Praha - Opoziční ODS chce menší změnou zákona o zdravotních službách umožnit lékárnám zapojit se do testování na koronavirus. Novelu by chtěla schválit ve stavu legislativní nouze. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to uvedli místopředseda občanských demokratů Martin Kupka a poslanec Marek Benda. Problém s kapacitou testování navrhli ve čtvrtek řešit zapojením lékáren také pražští zastupitelé. Učinily by tak ty, které by projevily zájem a zároveň měly vhodné prostory i vybavení.

"Jednou z iniciativ byla varianta, že bychom požádali lékárny, které jsou po celé republice, i v místech, kde klasická zdravotnická zařízení nejsou úplně k dispozici, jestli by nebyly schopny provádět zejména odběry. Ale v případě, kdy by na to měly kapacity, i vyhodnocování testů. Část lékárníků souhlasí. Není to tak, že by to byla povinnost, ale tam, kde bude schopnost lékárny, tak by mohla provádět testování," uvedl Benda. Obává se toho, že bez změny zákona se lékárny zapojit nemohou. Návrh chce předat předsedkyni zdravotnického výboru Věře Adámkové (za ANO).

Podle Petra Krpálka z Grémia majitelů lékáren bude testování brzy jednodušší - na trhu budou nové generace testů, které umožní rychlejší vyhodnocení, snadnější způsob manipulace, uvedl. Podle něj by tak lékárny s testováním mohly pomoci.

Zapojit lékárny navrhli ve čtvrtek i pražští zastupitelé. "Myslím si, že lékárny o to budou mít zájem, protože je to další příjem. Tato možnost by mohla pomoci i v ostatních krajích," řekl opoziční zastupitel Tomáš Portlík (ODS). Zastupitelé vyzvali pražské poslance a zastupitele Jana Čižinského (Praha Sobě), Bohuslava Svobodu (ODS) a Patrika Nachera (ANO), aby nápad nadnesli ve Sněmovně. Radní o něm mají v plánu jednat s hygieniky a ministerstvem zdravotnictví.