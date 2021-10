ODS by mohla navrhnout do vedení Sněmovny Skopečka, lidovci zřejmě Bartoška

Praha - Kandidátem ODS na místopředsedu Sněmovny by mohl být podle dnešních informací ČTK stranický ekonomický odborník Jan Skopeček. KDU-ČSL do této pozice nominuje s největší pravděpodobností svého místopředsedu Jana Bartoška, napsal ČTK předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný. Konečné rozhodnutí obou stran by mělo být známo příští týden.

Jedenačtyřicetiletý Skopeček je poslancem od poloviny března 2017, kdy v dolní komoře nahradil Adolfa Beznosku. V minulém volebním období působil jako místopředseda rozpočtového výboru a také frakce občanských demokratů. Místopředsedou poslanců ODS se stal i pro nynější volební období. Skopečkovou nominací by se měl sněmovní stranický klub zabývat podle informací ČTK ve středu. O Skopečkovi se mluvilo jako o možném kandidátovi na ministra financí. Pravděpodobnější se nyní jeví, že toto místo obsadí v novém kabinetu první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Bartošek (49) už byl místopředsedou dolní komory v předminulém volebním období, v minulém vedl lidovecký poslanecký klub. Po nynějších volbách se o něm spekulovalo jako o možném ministru obrany. Tuto funkci by ale nakonec mohla v dojednávaném kabinetu ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů obsadit Jana Černochová (ODS). Bartoškovu nominaci do sněmovního předsednictva projedná lidovecká frakce podle Výborného ve čtvrtek na výjezdním zasedání ve sněmovním zařízení v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Musí ji také schválit stranický celostátní výbor.

Sněmovna by měla mít v nynějším volebním období sedmičlenné předsednictvo, v minulém bylo šestičlenné. V čele dolní komory by měla stanout předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Do místopředsednických funkcí jsou definitivně známy nominace dvou stran. Hnutí STAN navrhlo svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti rovněž stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou.

Dvě místopředsednické pozice obsadí hnutí ANO, které odchází do opozice. Nominace by mohlo oznámit ve středu. Vedle bývalého předsedy Sněmovny Radka Vondráčka se podle informací z frakce ANO uchází o nominaci například bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.