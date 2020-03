ODS a Piráti žádají od vlády otevřené informování o situaci

Praha - Vláda by měla jasně informovat o dostupnosti ochranných pomůcek a zveřejnit scénáře pro další vývoj restriktivních opatření přijatých kvůli epidemii koronaviru. Dnes k tomu kabinet samostatně vyzvaly nejsilnější opoziční strany ODS a Piráti. Jejich předáci budou chtít na dnešním jednání s premiérem Andrejem Babiše (ANO) také jednat o opatřeních na podporu ekonomiky. ODS navrhuje například odložení plateb povinných odvodů nebo dočasný zákaz vyvádění dividend do zahraničí. Piráti navrhují rozšíření ošetřovného i na živnostníky nebo větší dostupnost bezúročných půjček pro podnikatele.

ODS je podle svého předsedy Petra Fialy připravena s vládou spolupracovat při řešení současné epidemie koronaviru, žádá ale od kabinetu jasné informace o situaci. "Naprosto zásadní je, aby vláda přešla k otevřené politice," řekl Fiala na tiskové konferenci. Podle něj musí kabinet jasně informovat například o tom, kdy a kde budou k dispozici ochranné pomůcky a v jakém množství. "Musíme si říkat pravdu. Veřejnost pravdu unese," řekl Fiala.

Také podle Pirátů by vláda měla pravdivě informovat o skutečném stavu zásob ochranných pomůcek a o harmonogramu jejich distribuce. "Harmonogram a pravidla pro distribuce ochranných osobních pomůcek jsou v tuto chvíli zásadní, stejně jako navýšení výrobních kapacit tohoto materiálu," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš v tiskové zprávě.

Občanští demokraté také chtějí, aby kabinet parlamentní strany i veřejnost informoval o střednědobých plánech. "Jaké jsou parametry vyhodnocování přijatých opatření. Kdy bude okamžik, kdy budeme moct některé zákazy opět uvolnit, na základě jakých parametrů," řekl Fiala. Podle něj to pomůže lidem lépe se připravit na nadcházející dny.

Stejný požadavek vznesli i Piráti. "Veřejnost má právo vědět, jaký je krizový scénář a další předpokládaný vývoj. Budou vznikat krizová centra? Stejně tak, jak dlouho budou opatření trvat? Co musí nastat, aby opatření byla postupně rušena?" uvedli.

ODS dnes také představila několik opatření, která by podle nich měla pomoci ekonomice, již nákaza koronavirem zasáhla. Podle místopředsedy strany Zbyňka Stanjury je nutné zajistit, že firmy budou mít dostatek disponibilních prostředků. Na dnešní schůzce s Babišem bude proto ODS navrhovat odklad platby záloh na daně, odklad platby zdravotního a sociálního pojištění, zkrácení lhůty pro vrácení přeplatků DPH státem nebo odklad zavedení závěrečných vln EET. ODS také žádá, aby stát převzal od firem vyplácení nemocenské lidem, kteří se dostali do karantény. Ošetřovné by se mělo zvýšit na 100 procent vyměřovacího základu.

Piráti navrhují, aby vláda odpustila zaměstnavatelům daňové a sociální odvody za zaměstnance. Živnostníci bez příjmů by podle Pirátů měli mít odpuštěné povinné odvody, pro všechny osoby samostatně výdělečně činné by mělo být možné čerpat ošetřovné. "Nutné je z našeho pohledu také poskytovat bezúročné půjčky i v menším objemu, než 500.000 korun," uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Opatření na podporu ekonomiky chce na dnešním setkání s premiérem řpedstavit i SPD. Hnutí navrhuje odklad splátek hypoték a exekucí u nemocných občanů nebo u těch, kteří kvůli koronaviru přišli o práci, nebo se jim snížil příjem. SPD také chce prosadit odklad splatnosti daně z příjmu za rok 2019.