ODS a KDU-ČSL chtějí zvýšení slevy na poplatníka o 6000 korun - ŽIVĚ

Praha - ODS a KDU-ČSL se dohodly, že v Senátu prosadí zvýšení slevy na poplatníka postupně o 6000 korun v příštích dvou letech. Příští rok by se tak sleva měla zvýšit na 27.840 korun ročně, v roce 2022 na 30.840 korun. Před dnešním jednáním horní komory o daňovém balíčku to oznámili předseda ODS Petr Fiala a předsedkyně senátorů KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Obě frakce podpoří také nahrazení superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent a kompenzace výpadku příjmů krajů a obcí ve výši zhruba 80 procent zvýšením jejich podílu na výnosu z daní.

U obcí by se měl podíl na výnosu z daní zvýšit z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta tak, jak se na tom dohodl ústavně-právní výbor. Následně to podpořil také hospodářský výbor. Předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra uvedl, že úpravy se podařilo vyjednat rovněž se zástupci ANO.

TOP 09 podmiňuje svou podporu daňovému balíčku zachováním dosavadních pravidel rozpočtové odpovědnosti, jejichž rozvolnění schválila Sněmovna na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) senátorům řekla, že sněmovní verze žádné rozvolnění rozpočtové kázně nepřinese.

Starostové trvají na zamítnutí balíčku jako rozpočtově neodpovědného. Pokud neuspějí, podpoří jeho úpravy navržené ve výborech.

Klub SEN 21 a Piráti se přidá k zamítnutí balíčku, jeho předseda Václav Láska vysvětlil na tiskové konferenci postoj klubu rozpočtovou odpovědností. Nejvíc na souboru změn vadí podle Ladislava Kose senátorům SEN 21 a Pirátů snížení daně z příjmu na 15 procent, které má největší podíl na očekávaném propadu příjmů veřejných rozpočtů o 130 miliard korun. "Méně kritičtí jsme k daňové slevě na poplatníky," uvedl. Jeho klubový kolega Petr Orel v případě, že zamítnutí neprojde, vznese pozměňovací návrh na zachování daně u minerálních olejů v současné výši. Upozornil, že změna byla do novely zahrnuta bez diskuse a způsobuje propad rozpočtových příjmů o pět miliard korun.

Senát by měl o balíčku podle odhadů rozhodnout během dnešního dopoledne. Senátoři SEN 21 očekávají, že hlasování bude nepřehledné.

Senát rozhodne o daňových sazbách a kompenzaci krajům

Senát dnes rozhodne o daňových sazbách a kompenzaci krajům a obcím. Podle doporučení výborů by měl schválit nahrazení superhrubé mzdy sazbami daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent. Souhlasit by měl také se zvýšením slevy na poplatníka, ale o nižší částku, než jakou přijala Sněmovna.

Sněmovní verze počítá s nárůstem daňové slevy na 34.125 korun ročně, což by s dalšími změnami snížilo příjmy veřejných rozpočtů o 134 miliard korun ročně. Výbory navrhly zvýšení jen o 3000 korun na 27.840 Kč ročně.

Shoda mezi senátory nepanuje na tom, o jak vysokou částku by si měly polepšit obce a kraje v rámci rozpočtového určení daní. Obcím by se podle doporučení výborů mohl zvýšit podíl na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,18 až 26,07 procenta. Podíl krajů by se mohl zvýšit z 8,92 procenta na 9,78 až 9,88 procenta.

Senátoři zřejmě zruší ustanovení prosazené Piráty, na jehož základě by se měly zdaňovat prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky.