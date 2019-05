Odřený Roglič přišel na Giru o vedení, v růžovém pojede Conti

San Giovanni Rotondo (Itálie) - Valerio Conti je novým vedoucím jezdcem cyklistického závodu Giro d'Italia. V kopcovité šesté etapě dojel člen týmu SAE Team Emirates druhý za italským krajanem z úniku Faustem Masnadou. Conti připravil o růžový trikot slovinského cyklistu Primože Rogliče, který v něm jel od vítězství v sobotní úvodní časovce. Sám má nyní v čele náskok jedné minuty a 41 sekund před dalším Italem Giovannim Carbonim.

Roglič se nedlouho po startu zapletl do hromadného pádu, z nějž si odnesl bolestivou odřeninu na hýždi. Na zemi se spolu se slovinským lídrem ocitli i někteří další favorité, například Rafal Majka nebo Mikel Landa.

Čelo závodu pak ovládla dvanáctičlenná skupina, jejíž více než pětiminutový náskok ohrožoval Rogličovo průběžné vedení, peloton ale prakticky nereagoval a nechal ztrátu ještě narůst. V patnáctikilometrovém stoupání krátce před cílem uprchlíkům ještě poodjeli Conti s Masnadou, který si díky lepšímu spurtu dojel pro životní úspěch.

"Pro italskou cyklistiku je to fantastický výsledek. Taky jsem chtěl vyhrát etapu, ale Fausto byl neskutečně silný," uznal šestadvacetiletý Conti, který má na kontě etapové prvenství z Vuelty 2016. Na Rogliče dosud ztrácel necelé dvě minuty. "Naším cílem bylo vyhrát etapu a já cítil, že by to mohl být můj den. Ve skupině jsem čekal na šanci, pak jsem do toho šlápl a na konci přišla odměna," radoval se Masnada.

Jan Hirt dojel v hlavní skupině se ztrátou sedmi minut a 19 vteřin, celkově mu patří 94. pozice. Josef Černý, který se ve středu blýskl dvanáctým místem, byl tentokrát v etapě ze 167 klasifikovaných cyklistů poslední.

Pětadvacetiletý Masnada ze stáje Androni Giocattoli-Sidermec se letos stal prvním domácím etapovým vítězem na Giru. Třetí etapu sice původně vyhrál vyhlášený spurtér Elia Viviani, kvůli vybočení ve finiši byl ale diskvalifikován.

Etapa z Cassina do San Giovanni Rotondo byla s 238 kilometry druhá nejdelší v letošním ročníku Gira. O kilometr delší bude sobotní úsek z Tortoreta Lido do Pesara.

Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 6. etapa (Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 km):

1. Masnada (It./Androni Giocattoli-Sidermec) 5:45:01, 2. Conti (It./SAE Team Emirates) -5, 3. Rojas (Šp./Movistar), 4. Plaza (Šp./Israel Cycling Academy) oba -38, 5. Carboni (It./Bardiani-CSF) -43, 6. Serry (Belg./Deceuninck-Quick Step), 7. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) oba -54, 8. Peters (Fr./AG2R La Mondiale), 9. Amador (Kost./Movistar), 10. Antunes (Portug./CCC) všichni -57, ...102. Hirt (ČR/Astana) -7:19, 167. Černý (ČR/CCC) -23:08.

Průběžné pořadí:

1. Conti 25:22:00, 2. Carboni -1:41, 3. Peters -2:09, 4. Rojas -2:12, 5. Madouas -2:19, 6. Antunes -2:45, 7. Masnada -3:14, 8. Serry -3:25, 9. Amador -3:27, 10. Oomen (Niz./Sunweb) -4:57, ...94. Hirt -18:08, 143. Černý -39:40.