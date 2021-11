Odpůrci zkrácení cyklu fotbalového MS se podle Infantina bojí o ztrátu moci

Káhira - Odpůrci zkrácení intervalu mistrovství světa ze čtyř na dva roky se podle Gianniho Infantina bojí, že je změna připraví o moc nad fotbalem. Předseda FIFA to prohlásil na kongresu africké konfederace v Káhiře.

FIFA s nápadem zkrátit cyklus přišla v září. Návrh podpořila africká konfederace CAF a asijská AFC, naopak proti jsou UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL, hráčská asociace FIFPRO a se změnou nesouhlasí ani Mezinárodní olympijský výbor.

"Proti jsou ti, co jsou na vrcholu. A to se děje v každé situaci, kdy přicházejí změny a reformy. Ti, co jsou nahoře, nechtějí nic měnit, aby o svoje výsadní místo nepřišli," citovala Infantina agentura Reuters.

"Chápeme to a gratulujeme jim k tomu, že byli tak úspěšní a dostali se až na vrchol. Je to skvělé a jsou příkladem pro ostatní. Nicméně nemůžeme zavřít dveře a připravit ostatní o stejnou naději a příležitost," dodal.

Podle nedávné studie, kterou si nechaly vypracovat přední světové ligy, by zkrácení cyklu světového šampionátu připravilo národní soutěže a evropské poháry o osm miliard eur za sezonu.

Infantino je však přesvědčený, že by to naopak přineslo peníze většímu počtu klubů a soutěží než nyní. "Světový fotbal i africký fotbal potřebuje víc šancí zazářit na velké scéně," řekl Infantino.

Současný šéf FIFA už dříve od roku 2026 prosadil rozšíření počtu účastníků mistrovství světa z 32 na 48. Od stejného roku by také chtěl začít hrát šampionát po dvou letech.